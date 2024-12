„Am fost foarte agresiv!” Dan Petrescu s-a dezlănțuit, după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu U Cluj! De ce i-a acuzat pe rivali - Antena Sport

Dan Petrescu a avut o reacție furibundă, după ce U Cluj a învins-o cu 3-2 pe CFR Cluj, în etapa a 19-a din Liga 1. Antrenorul nu s-a ferit să recunoască că a fost dur cu jucătorii săi, după eșecul din derby-ul Ardealului.

CFR Cluj a ratat șansa să revină pe primul loc, loc pe care a urcat însă U Cluj. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a „spart gheața” și a obținut prima victorie, după trei înfrângeri la rând.

Dan Petrescu, reacție acidă la conferință, după U Cluj – CFR Cluj 3-2

Dan Petrescu a transmis că nu și-a menajat jucătorii și a avut un discurs agresiv cu ei, după înfrângerea suferită cu U Cluj. Acesta i-a acuzat pe rivali de faptul că i-au spionat ultimul antrenament, motiv pentru care nu a mai pregătit fazele fixe în ziua meciului.

„Bursucul” regretă însă că a luat această decizie, în ciuda faptului că a observat că cineva îi filma antrenamentele.

„Am fost foarte agresiv cu ei, nu mi-a plăcut prima repriză. Am crezut că intrăm mai bine. Am primit multe goluri ușor în sezonul acesta, din faze fixe. Știam că sunt pe primul loc la goluri marcate din faze fixe. Poate a fost greșeala mea, trebuia să facem faze fixe, chiar dacă eram filmați. Poate a fost o decizie greșită.