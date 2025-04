Gigi Becali a făcut toate calculele pentru un nou titlu în Liga 1: "De Paşte suntem liniştiţi". De ce are nevoie FCSB - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit după etapa a treia a play-off-ului din Liga 1 despre şansele echipei sale de a cuceri un nou titlu de campioană. CFR Cluj a câştigat derby-ul cu Universitatea Craiova, iar oltenii au făcut un pas greşit.

FCSB este pe primul loc în Liga 1, cu 35 de puncte, fiind urmată de CFR Cluj, cu 33 de puncte. Universitatea Craiova a ajuns pe locul 3 după înfrângerea din Gruia şi are 32 de puncte.

Gigi Becali, încântat de victoria lui CFR Cluj în faţa Universităţii Craiova: „E extraordinar pentru noi”

După victoria obţinută de echipa lui Dan Petrescu, Gigi Becali a făcut toate calculele pentru ca echipa sa să ia titlul. Patronul FCSB-ului speră ca de Paşte echipa sa să fie liniştită şi să aibă un avans de 9 puncte:

„A fost un rezultat bun, e extraordinar pentru noi. Nu ştiu ce să zic, fără să deranjez, fără să măndresc, să mă trufesc, văd anul acesta mai uşor decât anul trecut. CFR e puternică, Craiova e mai tehnică. Dar CFR e o echipă puternică fizic, dar nu are calitate. Nu ne vor pune mari probleme, aşa cred. Nu cred că ne poate învinge Craiova, nici pe CFR nu o văd să ne învingă. Se poate întâmpla orice în fotbal. Nu e nici mândrie, nu vreau să supăr, am spus ce cred eu, fără să atac pe nimeni.

(Vă mulţumeşte un egal) Nu am spus aşa, am făcut calcule…dar nu vreau eu egal, am vrut eu vreodată egal? Niciodată în viaţa mea, nu există la Becali egal în vocabular. Numai victorie. Eu vreau să trecem de Paşte liniştit, fără emoţii. Când câştigi la Craiova, şi ne ajută Dumnezeu, Rapid poate să-i bată, facem 5-6 puncte, de Paşte suntem liniştiţi, jucăm cu CFR fără mari emoţii. De Paşte seara…pot fi 9 puncte diferenţe, cu opt puncte. S-a terminat campionatul”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.