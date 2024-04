"Nu am lacrimi!" Louis Munteanu "s-a prăbuşit" emoţional după meciul cu Sepsi: "Aşa a fost sezonul, cu ratări peste ratări!" - Antena Sport

Louis Munteanu „s-a prăbuşit” emoţional după meciul cu Sepsi

„Perla” de la Farul a marcat un gol superb, dar a ratat incredibil dintr-o situaţie clară

La interviul de după meciul cu Sepsi, Louis Munteanu a apărut extrem de afectat după ratările de la Sfântu Gheorghe.

A fost un meci greu, mai ales în prima repriză. Nu am lacrimi. Am reușit să marchez, îmi lipseau execuțiile astea, nu știu dacă am marcat din afara careului în acest sezon. Sunt supărat, vă dați seama. Am avut 5-6 ocazii să marchez, dar le-am irosit. Dacă am dat în bară, clar trebuia să judec altfel faza.