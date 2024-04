"Am fost 0! Inexplicabil!" Gică Hagi, un car de nervi după Sepsi - Farul 1-1. L-a atacat și pe Louis Munteanu: "Să fie dezamăgit" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, acesta l-a atacat și pe Louis Munteanu și a spus că acesta ar trebui să fie dezamăgit pentru jocul prestat, în prima parte a duelului.

„Prima repriză am fost 0! În a doua repriză meritam să câștigăm, așa văd eu lucrurile. Am avut șansă la golurile marcate de Sepsi.

Am stat pe teren inexplicabil în prima repriză. În a doua repriză a fost mai bine, cât de cât. Am mai avut și posesia, au venit și ocaziile.

Am avut și noi, au avut și ei. Au fost goluri, n-au fost goluri.

Le-am arătat imaginile cu principiile noastre înainte de meci, tot ce e ofensiv, defensiv. Avem principii clare, trebuie să le folosești în teren! Nu unul în vacanță, altul muncește.

„Cu asemenea arbitraje… nicio șansă!" Marius Ștefănescu, atac direct la adresa arbitrilor după Sepsi – Farul 1-1 Marius Ștefănescu a lansat un atac direct la adresa arbitrilor după Sepsi – Farul 1-1. Mijlocașul echipei patronate de Laszlo Dioszegi nu a mai rezistat și și-a exprimat nemulțumirea, la finalul partidei. Ștefănescu a spus că primul gol al campioanei ar fi trebuit să fie anulat, din cauza faptului că un jucător din echipa lui Gică Hagi l-a faultat la jumătatea terenului. Totodată, mijlocașul crede că arbitrii i-au dezavantajat pe covăsneni, în cadrul acestui meci.

„La primul gol al lor am fost faultat la jumătatea terenului, arbitrul a spus că nu se dă pentru așa ceva, poate vede și el faza după meci, în teren nu prea vede.

La golul marcat de Oroian nu știu dacă a fost fault. Per total am fost dezavantajați în această seară, rezultatul nu ne mulțumește deloc.

Am ieșit la pauză, am simțit ceva la șold și am spus să nu mă risc.

Nicio echipă nu își dorea rezultatul ăsta, dar este totuși un punct, chiar dacă nu ne mulțumește. O să ne batem în continuare, dar cu asemenea arbitraje nu avem nicio șansă”, a spus Marius Ștefănescu, conform sursei citate anterior.

