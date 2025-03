"Nu au avut nicio ocazie". Gigi Becali, aroganţă la adresa celor de la Rapid: Regretă faptul că FCSB a ratat victoria - Antena Sport

Gigi Becali i-a ironizat pe de cei de la Rapid, imediat după derby-ul cu cei de la Rapid, de pe Arena Naţională. S-a terminat 0-0, dar FCSB a jucat cu un om mai puţin pe teren mai mult de o repriză. Spune că este mândru de evoluţia echipei sale din această seară. Mai mult, Becali regretă ratarea imensă a lui Juri Cisotti. Spune că acolo s-a decis rezultatul partidei.

Gigi Becali spune că echipa sa a fost mai bună în derby-ul cu Rapid. Mai mult, susţine că nu are nicio emoţie pentru că FCSB e pe primul loc în Liga 1.

FCSB a jucat mai bine cu Rapid, deşi Dawa a fost eliminat încă din minutul 36. Asta a spus Gigi Becali, la finalul meciului contra giuleştenilor. „Nu au avut nicio ocazie, normal că suntem mândri. Noi am avut şi lovitură de pe 16 metri şi penalty. Asta nu e ocazie la ei. . Ai multe puncte avans, nu ai emoţii. Sutem pe primul loc”, a spus Gigi Becali, la finalul meciului, conform primasport.ro.

Mai mult, Becali spune că echipa sa se impunea lejer dacă Cisotti deschidea scorul în prima repriză. Acesta a scăpat singur cu portarul, dar a şutat departe de buturile lui Marian Aioani. „Dacă dă Cisotti gol acolo, mai dăm două. Ratare mare, ratare şi la Miculescu acolo”, a mai spus Becali, conform sursei citate.

După acest rezultat, FCSB se află pe primul loc în Liga 1, cu un punct peste cei de la Universitatea Craiova. De partea cealaltă, Rapid e pe locul 5. Are un punct peste Dinamo care are un meci mai puţin. În ultima etapă a sezonului regulat, cei de la FCSB joacă, tot pe Arena Naţională, contra celor de la Universitatea Craiova. De partea cealaltă, Rapid are meci în deplasare, contra celor de la Hermannstadt.