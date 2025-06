"Nu e echipă de primele trei". Avertisment pentru Rapid, înainte de startul noului sezon - Antena Sport

În sezonul 2024/25, Rapid a ratat obiectivul de a accede în cupele europene, după ce a terminat Liga 1 pe locul 5 şi a fost eliminată din Cupa României în semifinalele competiţiei.

Costel Gâlcă rupe tăcerea! Ce l-a nemulţumit pe antrenor în primul amical al verii pentru Rapid

Antrenorul Rapidului s-a arătat încântat mai ales că niciunul dintre jucătorii lui nu s-a accidentat. “Sunt bucuros că nu am avut accidentați după meci și după încărcătura care a fost zilele acestea. Sunt mulțumit pentru randamentul pe care l-am văzut pe teren.

Bineînțeles, în prima parte am intrat puțin mai greu, dar în a doua repriză am gestionat foarte bine meciul, chiar am dominat în multe momente. Mă bucură foarte mult ce s-a văzut per total.