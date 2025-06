Costel Gâlcă rupe tăcerea! Ce l-a nemulţumit pe antrenor în primul amical al verii pentru Rapid - Antena Sport

Costel Gâlcă a vorbit după primul amical al verii pentru cei de la Rapid. Giuleştenii au remizat, scor 2-2, în prima dispută din cantonamentul din Slovenia. Au fost conduşi de două ori de campioana din Muntenegru, FK Buducnost, dar au reuşit să scoată un egal.

Costel Gâlcă este nemulţumit de jocul tactic al celor de la Rapid. Spune că a pus accent mai mult pe pregătirea fizică în prima parte a stagiului pe care îl efectuează în Slovenia.

Costel Gâlcă reacţionează după Rapid – FK Buducnost 2-2

Rapidul lui Costel Gâlcă are 4 meciuri-test programate în Slovenia. Primul a fost contra campioanei din Muntenegru, FK Buducnost. În prima repriză, giuleştenii au luat două goluri. Apoi, Gâlcă a schimbat toată echipa şi sistemul de joc din 4-3-3 într-un 4-2-3-1.

Antrenorul Rapidului s-a arătat încântat mai ales că niciunul dintre jucătorii lui nu s-a accidentat. „Sunt bucuros că nu am avut accidentați după meci și după încărcătura care a fost zilele acestea. Sunt mulțumit pentru randamentul pe care l-am văzut pe teren.

Bineînțeles, în prima parte am intrat puțin mai greu, dar în a doua repriză am gestionat foarte bine meciul, chiar am dominat în multe momente. Mă bucură foarte mult ce s-a văzut per total.