"Nu înțeleg de ce au fost la Ateneu" Mihai Rotaru, avertisment dur pentru Gigi Becali: "FCSB a devenit dușmanul de casă!" - Antena Sport

„L-am luat pe Nistor de la Dinamo, avea chipul de autocar și la vremea respectivă încă era Dinamo dușmanul de casă. FCSB a devenit dușmanul de casă, dacă nu ne-am mai bătut cu Dinamo. I-am luat căpitanul, o mică «răzbunare».

În momentul în care s-a terminat FCSB – CFR Cluj am închis televizor, nu am citit nimic. Îți faci rău singur, sigur că te roade, zici că putea să fie Universitatea Craiova campioană. Am închis tot și am interzis în casă să se deschidă vreun televizor pe un canal de sport.

Sper să nu se supere FCSB-iști, am auzit doar după câteva zile că au fost la Ateneu și nu am înțeles de ce. Este o simplă glumă, sper să nu se simtă cineva ofensat”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Gigi Becali, show total la Arena Naţională

Gigi Becali a surprins pe toată lumea când şi-a făcut apariţia la stadion, după o lungă perioadă de timă. Acesta a făcut show total şi a anunţat că nu se teme nici măcar de revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj.

Gigi Becali a mai spus că îşi doreşte să joacă în grupele Champions League cu Manchester City. Una dintre fiicele sale este fană a echipei lui Guardiola.

„Să vedem ce fac acum. Vine Lucescu, nu vine. Vreau să vină Lucescu. Dar nu cred că vine, din ce am văzut. Petrescu? El e mizilic pentru mine. Lucescu e scump. Dacă vrei să-l iei trebuie să dai bani mulți. Eu nu dau, de ce? Eu dau, dar trebuie să fac ca mine. El face? Dacă nu face ca mine, nu am nevoie nici de 7 Lucescu. E bucurie mare. Asta e bucuria lor, dar eu tot timpul trebuie să gândesc mai departe. Gândul meu e deja la formula de echipă, tragerea la sorți, Liga Campionilor, unde se câștigă banii. Nu e vorba că vreau bani. Eu spun și vreau să câștig bani că să îi bucur pe ei. Nu sunt lacom. Trebuie să ai bani ca să poți să te bați cu Manchester City. Nu ca să-i bați, că nu poți să-i bați, dar măcar să ajungi să joci cu ei. Prima tragere va fi Manchester City. Așa i-am promis fetei mele că ține cu Manchester City. Cu ei vreau să cădem în grupe„, a spus Gigi Becali la Arena Naţională.

