"Nu mă așteptam!" Darius Olaru, surprins de tactica lui Șumudică după FCSB - Rapid 0-0. Se gândește deja la derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

"Nu mă așteptam!" Darius Olaru, surprins de tactica lui Șumudică după FCSB - Rapid 0-0 Hepta Darius Olaru a fost surprins de tactica lui Șumudică după FCSB – Rapid 0-0. Căpitanul campioanei a analizat modul în care antrenorul din Giulești a pregătit meciul de pe Arena Națională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Derby-ul dintre FCSB și Rapid a contat pentru etapa cu numărul 14 a sezonului de Liga 1. Meciul a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Nu mă așteptam!" Darius Olaru, surprins de tactica lui Șumudică după FCSB – Rapid 0-0 După duel, Darius Olaru a transmis faptul că nu se aștepta ca Marius Șumudică să aleagă o abordare defensivă pentru derby. Acesta a vorbit și despre prestația echipei sale și a transmis faptul că roș-albaștrilor le-a lipsit doar golul, la duelul cu Rapid. Totodată, Darius Olaru a vorbit și despre derby-ul cu Dinamo, din Cupa României și a dat asigurări că jucătorii campioanei vor să își învingă marea rivală și în seara de miercuri. „(n.r. Ce a mai lipsit?) O partidă bună, am controlat jocul. Din păcate doar golul a lipsit. Meritam victoria, mai ales în prima repriză, ne-am creat ocazii. Trebuia să marcăm, dar ăsta este fotbalul. Mergem mai departe, urmează un meci important.

Nu mă așteptam să fie chiar așa defensivă. Știam că punctul lor forte este contra-atacul. Credeam că o să recupereze și o să plece, dar nu mă așteptam să fie așa defensivă.

Sunt meciuri multe, meciuri grele. Depunem efort la fiecare meci, e normal să se simtă oboseala. Am gestionat bine ultimele meciuri, am reușit o serie bună de victorii. Acest meci cu Rangers ne-a pus stop, pare că tot ce am făcut bun s-a dus în acel meci și ne-a cam ținut așa puțin pe loc. Știam că trebuie să câștigăm, ca să ne revenim, dar sper să ne revenim pe viitor.

(n.r. Puteți duce acest ritm?) Trebuie să putem. Avem un lot bun, trebuie să fim toți concentrați. Trebuie să fim bine pregătiți. Așteptăm derby-urile, sunt meciuri tari, pe care vrem să le jucăm.

(n.r. Cum veți gestiona perioada cu aceste meciuri? Cupă, campionat, Europa?) Avem un lot bun. trebuie să știm să facem față pe toate planurile. Sunt meciuri multe, dar asta vrem și noi. Meciuri multe și rezultate bune. (n.r. Bateți pe Dinamo în Cupă?) Normal, e primul meci, e cel mai important. Nu cred că ar trebui să ne gândim la ce facem în 2-3 etape. Eu vreau să câștig fiecare meci, și la antrenamente!”, a spus Darius Olaru, la digisport.ro. Marius Şumudică, criză de nervi din cauza lui Elias Charalambous, după FCSB – Rapid 0-0 Marius Şumudică a făcut o criză de nervi din cauza lui Elias Charalambous, după derby-ul dintre FCSB – Rapid, încheiat cu scorul de 0-0. S-a lăsat cu scandal la finalul duelului „de foc” de pe Arena Naţională. Spiritele s-au încins însă după fluierul final al partidei. Marius Şumudică a fost surprins de camere salutându-se cu oficialii de la FCSB, printre care şi Mihai Stoica, şi a mers către zona în care ar fi trebuit să se întâlnească cu Elias Charalambous. „Şumi” a rămas „mască” şi a făcut o criză de nervi în momentul în care a observat că Elias Charalambous plecase deja către vestiare, fără să-l salute. Antrenorul cipriot al roş-albaştrilor s-a întors nervos către Şumudică şi a fost nevoie de intervenţia celorlalţi membri ai staff-urilor celor două echipe, pentru ca cei doi tehnicieni să se calmeze, fiind la un pas de bătaie. Şi Istvan Kovacs a alergat către locul în care Elias Charalambous şi Marius Şumudică se certau. După intervenţia celorlalţi oficiali, antrenorii celor două mari rivale s-au salutat, iar Charalambous a mers către vestiare. Marius Şumudică l-a avut „elev” pe Elias Charalambous la Vaslui. Acesta a fost astfel şi unul dintre motivele pentru care a rămas mut de uimire în momentul în care cipriotul nici nu a vrut să-l salute, după confruntarea din derby-ul de pe Arena Naţională.

Rapid a ratat şansa de a o egala pe FCSB, după derby-ul de pe Arena Naţională. Campioana a acumulat 20 de puncte, urcând pe locul şase, în timp ce giuleştenii se clasează pe locul 10, cu 17 puncte şi cu un meci în plus disputat faţă de rivalii roş-albaştri.

