"Nu mai pleacă!" Florinel Coman rămâne la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul momentului pentru fanii campioanei - Antena Sport

„(n.r. despre transferul lui Chipciu) Da. Tratativele, dacă îi dă voie să plece gratis, îl luăm. Nu putem să dăm bani pe un jucător de 35 de ani. El a zis că încearcă, că are relaţie bună cu clubul.

Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000.

Am spus că vin 5-6 jucători. Popa este pariul meu, o să vedem! E pariul meu, nu costă mult. E pariul meu. Mie îmi plăcea de el când era la Dinamo.”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Totodată, Gigi Becali a spus că a făcut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru transferul lui Luis Munteanu și că, în momentul de față, așteaptă răspunsul celor de la Fiorentina.

„Cu Louis Munteanu, eu am fost atunci atunci, am vorbit cu ei. Ei mi-au cerut 1.5 milioane de euro. El mai are un an de contract… eu dau 1.200.000. Acum aştept răspunsul să văd dacă îl dă cu 1.2 milioane. Nu mi-a dat răspunsul”, a mai spus patronul campioanei.