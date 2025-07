Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său la naţională: "Am 80 de ani, lasă-mă" - Antena Sport

Mircea Lucescu nu a avut deloc un început bun în preliminariile World Cup 2026. Naţionala României are doar 6 puncte câştigate în primele 4 meciuri, iar şansele de calificare de pe locul 1 au scăzut mult. Tricolorii au învins Cipru şi San Marino, dar au pierdut cu rivalele la calificare din grupă Austria şi Bosnia.

Mircea Lucescu spune că naţionala mai are şanse la calificare la World Cup 2026, dar pare că şi-a decis viitorul. Ar putea să nu mai fie selecţioner în următoarea campanie de calificare, de după World Cup 2026.

Răspunsul lui Mircea Lucescu în privinţa viitorului său la echipa naţională

În acest moment, selecționata condusă de Mircea Lucescu este pe locul al treilea în grupa H. Are trei puncte mai puţine ca liderul Bosnia, care are însă și un meci în minus. Lucescu a fost întrebat direct dacă rămâne selecționerul României și dacă ratează calificarea. Selecţionerul mai are contract cu echipa naţională până pe 31 iulie 2026. ”Nu am venit pentru a obține cu price preț calificarea. Nu știu ce o să fie. Am 80 de ani, lasă-mă. D-aia lucrez cu ăștia tineri, d-asta aduc jucători la națională de 19 ani.

Vom face tot ce e posibil să obținem calificarea. Dar depindem de jucători. Toată munca de 6 luni cu ei câte 10 zile pe lună sau cât am avut a contat foarte mult”, a spus Mircea Lucescu, citat de digisport.ro.

România a coborât în clasamentul FIFA!

