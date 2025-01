"Nu mi-a convenit ce a spus despre mine" Mesajul lui Andrei Vlad pentru Gigi Becali, după ce Petrolul a anunţat că l-a transferat! - Antena Sport

Petrolul a anunţat pe site-ul oficial că l-a luat pe Andrei Vlad, pus pe liber de FCSB. El n-a zburat cu echipa în Antalya, dar e aşteptat în seara asta lângă Mutu, care l-a cerut în echipă. În schimb, Gicu Grozav negociază cu Sepsi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrolul l-a trecut şi pe Andrei Vlad pe lista jucătorilor pe care Mutu îi antrenează în cantonamentul din Antalya.

Andrei Vlad a vorbit despre Gigi Becali şi Adrian Mutu după ce Petrolul a anunţat transferul lui

„Mă simt foarte bine, extraordinar pot spune, sunt foarte fericit şi încrezător, privesc către viitor cu o încredere foarte-foarte mare în mine şi sunt gata să dau drumul la treabă la noua echipă”, a declarat Andrei Vlad în exclusivitate pentru AntenaSport.

Mutu l-a antrenat pe Vlad la Europeanul de tineret de acum patru ani.

„Am o relaţie foarte bună cu domnul Adrian Mutu şi asta cred că ştie toată lumea, nu o să ascund faptul că am o relaţie foarte bună şi am lucrat extraordinar de bine cu dânsul. A avut mereu încredere în mine, mi-a dat încredere în anumite momente dificile din cariera mea. Şi am făcut o treabă foarte bună la Europeanul U21”, a declarat Andrei Vlad despre Adrian Mutu pentru AntenaSport.