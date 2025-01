OFICIAL! Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova şi va juca în Turcia, la Adanaspor - Antena Sport

Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova / Hepta Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova şi va juca până la finalul sezonului sub formă de împrumut la Adanaspor. Andrei Ivan va avea un salariu de 50.000 de euro pe lună la turci. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ivan a plecat în Turcia sub formă de împrumut până la finalul sezonului, urmând ca cei de la Adanaspor să aibă o clauză de cumpărare la vară. Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova Andrei Ivan nu va avea o misiune uşoară la noua sa echipă. Adanaspor traversează o perioadă extrem de complicată, fiind penultima în a doua ligă din Turcia. După 17 etape, echipa a obţinut doar 14 puncte, dar a reuşit să se impună în ultimele două meciuri disputate în 2024. „OFICIAL | Andrei Ivan va evolua la formația turcă Adanaspor, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional. Îi dorim lui Andrei mult succes!„, au anunţat oltenii. Costel Gâlcă nu s-a opus plecării lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova Costel Gâlcă a fost întrebat despre o plecare a lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova, în condiţiile în care s-a vorbit de o ofertă pentru acesta. Reclamă

„Dacă Andrei Ivan are ofertă şi e benefică pentru el şi pentru club, atunci… Era unul dintre jucătorii care puteau să plece de la începutul campionatului.

(n.r: Dumneavoastră aveţi nevoie de tot lotul în acest moment pentru titlu) Normal că am nevoie de tot lotul. Am nevoie, cum am spus, de un atacant. Cu siguranţă că totul va fi mult mai bine şi vom aduna mult mai multe puncte decât până acum”, spunea Costel Gâlcă pe 3 ianuarie.