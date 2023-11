Ovidiu Burcă l-a dezamăgit pe Vlad Iacob: "Nu mă miră că a uitat cine l-a adus la Dinamo" - Antena Sport

Vlad Iacob: „Eu am considerat că am fost şi prieteni”

De asemennea, Vlad Iacob susţine că el este cel care l-a întors din drum pe Ovidiu Burcă de două ori, atunci când acesta şi-a dorit să demisioneze şi că l-a ajutat de fiecare dată atunci când a avut nevoie, pentru a-i asigura toate condiţiile:

„Uită că l-am întors de două ori din drum. De două ori a vrut să demisioneze.

L-am ajutat de fiecare dată cu tot ce a a avut nevoie la prima echipă, indiferent cât de greu mi-a fost. Am făcut tot posibilul să-i asigur tot ce a avut nevoie. El știe foarte bine asta.

Eu am considerat că am fost și prieteni. Știe că am lucrat gratis pentru Dinamo și am făcut sacrificii personale și financiare enorme, în timp ce el a fost plătit. El a avut primă de promovare, primă de play-off. Știa foarte bine că nu mi-a fost deloc ușor în anul respectiv”, a mai spus Iacob.