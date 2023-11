Ovidiu Burcă şi-a luat rămas-bun de tot de la Dinamo: "Nu voi rămâne în club" - Antena Sport

Reclamă

Cumva îmi cer scuze dacă în toată perioada am lezat sentimentelor unor foști jucători, mari legende, prin declarațiile mele. Și celor cărora le-am produs neplăceri.

Nu e deloc un moment trist. Ci unul de bucurie. Mă gândesc la prima zi aici. Îmi dau seama de unde am pornit și unde am ajuns. E o diferență enormă între de unde am pornit și unde suntem. Va fi mai ușor celui care va veni după mine să lucreze într-un climat profesionist, într-un ambient de seriozitate maximă, așa cum am promis că voi face la Dinamo. Asta am promis că voi face când am venit: schimbare mentalității. Sunt mândru de ce las în vestiar, chiar dacă rezultatele nu sunt cele dorite.

Am conștiința împăcată, am făcut ce a depins de mine pentru a duce clubul la un nivel mai bun. Chiar dacă nu e un moment tocmai bun, clubul e mai sportiv. Are acționari care pun la dispoziție cele mai înalte condiții de performanță. Poate am ajutat și eu să transform clubul.

„Plec cu un sentiment de împlinire”

Plec cu un sentiment de împlinire, rămâne o perioadă importantă în viața mea. Îmi place să rămân cu lucrurile frumoase. Se închid niște uși, se deschid altele. Atât pentru mine, cât și pentru Dinamo. Acum nu mai există presiune financiară și toate lipsurile care erau când am venit noi. Se poate trece la o construcție mai așezată.

Nu voi rămâne în club. Nu a fost niciodată o opțiune pentru mine alta decât să fiu antrenorul acestei echipe. Nu cred că a fost o demisie. A fost un acord de ambele părți. De ce am făcut-o? Când am început la Liga 2 am cerut 6 săptămâni. Acum am cerut 6 luni.

Știam că va fi greu în Liga 1. Nu m-am așteptat să fie atât de dificil. Pierdusem din credibilitate, în primul rând în fața conducerii. Poate pentru conducere a fost o ușurare că am făcut eu primul pas. Simțeam că îmi pierdusem încredere conducerii. „Probabil am luat şi eu decizii mai puţin inspirate” Nu ştiu dacă puteam să fac mai multe sau nu, rămâne de văzut. Probabil că am luat şi eu nişte decizii mai puţin inspirate, dar am avut mereu în vedere binele clubului. Am preferat să pun clubul înaintea intereselor personale şi ştiţi la ce mă refer. Am avut o relaţie specială cu fiecare dintre ei. De la primul la ultimul am discutat, am simţit că au fost alături de mine până la final. Am avut discuţia cu ei în vestiar şi după aia clubul a anunţat decizia pe care am luat-o. Sunt flatat de valul de simpatie, de mesaje pe care le-am primit din lumea fotbalului. „Pot ajunge unde îmi doresc în cariera de antrenor” Am multă încredere că pot ajunge unde îmi doresc în cariera de antrenor. Suporterii nu m-au dezamăgit şi nu mă vor dezamăgi niciodată. Din cheta lor ne luam salariile, din banii pe care îi strângeau mâncam la Săftica. Pentru mine a fost ceva extraordinar. (…) Cel care va veni să ştie că lucrurile sunt cât se poate de normale la club, există acţionari care au venit în perioada asta şi care sunt dispuşi să investească sume importante de bani pentru ca echipa să se salveze”, a spus Ovidiu Burcă în conferinţa de presă. Ovidiu Burcă s-ar fi certat cu Andrei Nicolescu! Dezvăluiri despre plecarea antrenorului de la Dinamo Ovidiu Burcă s-ar fi certat cu Andrei Nicolescu! Totul s-ar fi petrecut după înfrângerea cu 1-0 în faţa FCSB-ului, în derby-ul de duminica trecută. Reclamă

Potrivit fanatik.ro, Ovidiu Burcă şi Andrei Nicolescu, ce aveau o relaţie de prietenie de mai mult timp, s-ar fi certat serios, iar acesta ar fi fost şi motivul pentru care antrenorul a decis să demisioneze de la Dinamo.

Ovidiu Burcă va organiza astăzi, de la ora 14:00, o conferinţă de presă în care va explica pe larg decizia de a pleca de la Dinamo, club pe care l-a adus din Liga a 2-a în primă ligă a fotbalului românesc.

Dinamo se află pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 10 puncte obţinute în 17 etape. FC Botoşani, lanterna clasamentului, are cu două puncte mai puţin decât Dinamo.

Dinamo e cu 8 puncte sub locul 14 în Liga 1, FCU Craiova. Locul 14 este primul care duce la barajul de rămânere / promovare în Liga 1. Ultimele două clasate retrogradează direct în Liga a 2-a. FCU Craiova a obţinut în ultima etapă o victorie foarte importantă acasă cu Sepsi, scor final 2-1.