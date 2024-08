Ovidiu Popescu, prima reacție după ce a marcat în CFR Cluj - U Cluj 2-3: "Putem face o figură frumoasă!" - Antena Sport

Ovidiu Popescu a oferit prima reacție după ce a marcat în CFR Cluj – U Cluj 2-3. Fostul jucător de la FCSB s-a declarat fericit, după derby-ul Clujului.

„Lampard” a marcat golul victoriei pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. Partida din Gruia s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După meci, Ovidiu Popescu a declarat faptul că echipa sa poate face o figură frumoasă în Liga 1, în cazul în care colegii săi vor continua evoluțiile bune. De asemenea, acesta a vorbit și despre cum s-a obișnuit cu noua echipă, având în vedere că a jucat 8 ani la FCSB.

„Un meci greu, cu vicecampioana României. Mă bucur că am câștigat. Am ținut cont că este un derby, un meci frumos. Este important că am luat cele 3 puncte în deplasare.

Încerc să învăț cântecele pe parcurs, o să am timp până la final.