PAOK - Club Brugge LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu luptă pentru semifinalele Conference League! Meciurile serii din Europa - Antena Sport

De cealaltă parte, belgienii de la Club Brugge au disputat un duel cu Antwerp, în campionat, pe care l-au câștigat cu scorul de 3-0.

Răzvan Lucescu a catalogat această partidă drept „meciul vieții” și a dat de înțeles că jucătorii săi vor lupta, până la capăt, pentru o calificare fabuloasă.

„Belgienii au fost împinși de publicul lor în primul meci. După cum am spus, am încercat să luptăm. Nu ne-am lăsat bătuți. Am răspuns. Ar fi putut fi un alt rezultat. Am fi putut egala la finalul meciului.

Pentru unii va fi un meci al vieții. Ne va oferi șansa de a juca în semifinalele unei competiții europene. Nu este cel mai important meci. Au fost altele mai importante. Nimeni nu ne dădea șanse de a ajunge în acest punct. Cu siguranță, nivelul de calitate și de experiență este diferit.

Trebuie să fim 100% pregătiți. Va fi o experiență bună pentru noi acest joc în Europa. Vrem să ne calificăm pentru prima dată în semifinalele competiției europene, acesta este obiectivul nostru să ajungem acolo”, a spus Răzvan Lucescu, citat de metrosport.gr.

De asemenea, tot în această seară vor avea loc și alte partide, atât din UEFA Conference League, cât și din UEFA Europa League. Iată lista completă a duelurilor de joi: Conference League: Fiorentina – Plzen (19:45)

Lille – Aston Villa (19:45)

Fenerbahce – Olympiacos (22:00)

PAOK – Club Brugge (22:00) Europa League: AS Roma – AC Milan (22:00)

Atalanta – Liverpool (22:00)

Marseiile – Benfica (22:00)

West Ham – Leverkusen (22:00) Echipa lui Răzvan Lucescu a făcut scandal după Club Brugge – PAOK 1-0 PAOK a precizat că a înaintat plângeri oficiale către UEFA şi către ambasada Greciei din Belgia pentru "cazurile de ură fără precedent şi nediscriminatorie faţă de greci în oraşul Bruges din partea autorităţilor locale în timpul meciului dintre PAOK şi Club Brugge". În acelaşi timp, au fost informate în detaliu ministerele Afacerilor Externe, Protecţiei Civile, Sportului, precum şi conducerea Poliţiei elene şi toate organismele relevante. "Poliţia belgiană a arestat în mod arbitrar persoane cu bilete valabile, care nu au fost apoi lăsate să intre pe stadion, a folosit gaze lacrimogene şi pompe de apă împotriva suporterilor care se aflau la picnic, dar a recurs şi la violenţă oarbă atunci când fanii noştri au părăsit stadionul", precizează PAOK, potrivit news.ro.

“Aşteptăm ca şi colegii noştri de la Club Brugge să condamne comportamentul în mare măsură rasist al poliţiei belgiene, care i-a tratat pe grecii care vizitau oraşul ca pe nişte infractori. Fanii noştri trebuie felicitaţi pentru că şi-au păstrat calmul după ceea ce au trăit”, a adăugat clubul din Grecia

