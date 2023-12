Petrolul a luat decizia finală în privinţa antrenorului Florin Pîrvu! - Antena Sport

Reclamă

Iar Adrian Mutu are alte gânduri acum, nu să vină antrenor al «lupilor». Altfel, dacă accepta «Briliantul», poate atunci ar fi putut fi schimbat Pîrvu”, au declarat apropiații clubului prahovean pentru sursa citată.

Petrolul se află pe locul 10 în Liga 1. După 21 de etape disputate, echipa din Ploieşti are 27 de puncte şi păstrează şanse la play-off. Echipa aflată pe locul 5, Sepsi, are doar cu 3 puncte mai mult decât Petrolul. Şi Farul, formaţie aflată pe locul 6, ultimul ce prinde play-off-ul, are 30 de puncte.

Reclamă

Adrian Mutu, făcut praf după ce a fost dat afară de la Neftci Baku. Decizia conducerii, explicată: „I-am văzut valoarea”

Adrian Mutu a fost făcut praf după ce a fost dat afară de la Neftci Baku. „Briliantul” a fost luat la țintă de Huseyn Mahmmadov, un fost portar al formației azere.

Tehnicianul român a avut parte de sărbători cumplite. După ce mama sa a decedat, acesta a fost dat afară de șefii clubului din Azerbaidjan, din cauza rezultatelor slabe înregistrate de echipă.

Fostul portar al celor de la Neftci Baku a explicat faptul că Adrian Mutu a fost adus la echipă pentru a se lupta la titlu. Având în vedere că echipa mai are șanse foarte mici la cucerirea trofeului, conducerea formației a decis să se despartă de tehnicianul român.

Reclamă 4 / 0/3

Totodată, Huseyn Mahmmadov este de părere că „Briliantul” a fost un fotbalist excepțional, dar că în cariera de antrenor nu a fost omul portivit pentru a o face pe Neftci campioană în Azerbaidjan. „Toți ne așteptam ca sub comanda lui Mutu, Neftci să emită pretenții la campionat. Dar se pare că nu mai există o asemenea posibilitate. „Mutu nu a reuşit să răspundă conform aşteptărilor” Conducerea a ascultat ideile lui Mutu, i-a creat condiții, dar el nu a reușit să răspundă conform așteptărilor. Totul este evident. Neftci are șanse minime să mai câștige campionatul. Reprezentanții clubului au decis să se despartă de Mutu după multe discuții. Mutu a fost un fotbalist celebru, dar ca antrenor… i-am văzut valoarea. A dovedit că nu este omul potrivit pentru a o face pe Neftci campioană. Conducerea lui Neftci s-a lămurit în privința potențialului său și nu avea de ce să mai aștepte. Așteptările erau altele. Trebuia să ducă echipa la cel mai bun nivel pentru a se putea bate la campionat. În loc să aștepte, au decis să rezilieze, pentru că părea că Mutu nu este potrivit pentru acest obiectiv”. a spus fostul portar, potrivit sportal.az. Reclamă