"Pleacă sigur de la Rapid" Finanţatorul din Liga 1 a anunţat transferul lui Andrei Borza! - Antena Sport

Rotar are informaţii potrivit cărora Borza o va părăsi cu siguranţă pe Rapid în această vară. Fundaşul stânga de 19 ani este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 1.8 milioane de euro.

Impresarul Giovanni Becali preciza, recent, că Andrei Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.

„Am primit oferta de la Rapid pentru Tiago Goncalves, dar nu ne place suma, 300.000 de euro. (n.r.: Ar fi 800.000?). Așa am vrea. Dar asta a fost prima ofertă pe care am primit-o. Sigur pleacă Borza. N-avem noi bani de el”, a declarat Claudiu Rotar pentru digisport.ro.

În acest sezon, Andrei Borza a evoluat în 34 de meciuri pentru Rapid în campionat, marcând un gol şi reuşind 3 assist-uri. El a mai jucat 3 partide în Cupa României pentru Rapid, nereuşind să marcheze niciun gol.

Andrei Borza are 10 meciuri jucate pentru naţionala U21 a României, pentru care a înscris un gol. Borza va fi, cel mai probabil, în lotul României U21 la turneul final EURO 2025. El a evoluat tot meciul în partida decisivă cu Elveţia, din preliminarii, câştigată de tricolorii mici cu 3-1.