Basarab Panduru, şocat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: "De la scărpinatul ăsta n-am mai înțeles nimic" - Antena Sport

Când îți zice Gigi afacerea, nici nu înțelegi. Când termini toate astea nu știi unde e unul, unde e altul. Musi, după părerea mea, trebuie să plece undeva unde să joace meci de meci. Undeva unde va juca sigur, are încă doi ani de regulă.

Becali i-ar fi propus pe Jordan Gele, Malcom Edjouma şi Nana Antwi la Hermannstadt, plus 500.000 de euro. În schimb, la FCSB ar fi revenit Ianis Stoica.

Tu acum trebuie să joci ca să îți consolidezi poziția pentru următorii ani. Dacă pierzi perioada în care se roagă echipele de tine să mergi să joci și nu o faci vei avea o mare problemă după. El nu trebuie să stea dacă poate să plece în altă parte. Eu cred că el vrea să plece. Nu îi e ușor. Ăștia doi ani sunt foarte importanți pentru ei.

Politic are 1600 de minute, ceea ce este foarte puțin. Nu e un an bun deloc. Dacă făcea 35 de meciuri bune… Ei fac afacerea asta cu FCSB pentru că nu vine nimeni să facă nimic cu ei. Atunci, ești la mâna lui Gigi, iar el știe că are bani în momentul de față și stă, stă, până nu mai poți tu să stai”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

Răspunsul dat de Hermannstadt după oferta lui Gigi Becali pentru Ianis Stoica

