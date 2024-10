Prima decizie luată de Neluţu Varga, după ce lui Dan Petrescu i s-a cerut demisia de la CFR Cluj: "Nu mai vreau să ne chinuim!" - Antena Sport

„Nu văd de ce să plec de aici, muncesc… muncim bine. Lumea nu are răbdare aici, înțeleg, dar se mai întâmplă și meciuri ca acesta de azi când nu iese totul cum vrem noi.

Am venit în 2017, suntem acum în 2024, deci am plecat, am venit. Știu ce e aici, știu ce mă așteaptă. Și dacă pierdeam și dacă nu, eu nu văd de ce trebuie să plec acum. Dacă cineva decide asta, e ok, dar eu muncesc de dimineață până seara, echipa joacă foarte bine. Și cred că dacă ne uităm la ce jucători am plecat, suntem bine unde suntem.

Eu nu pot să câștig meci de meci. Eu cred în echipa asta, eu cred. Acum sper 3-4 zile să fim toți la antrenament și să scoatem rezultate bune. Nu contează cine a cerut (n.r. demisia) și cine nu și sper la final să am eu dreptate„, a declarat Dan Petrescu.