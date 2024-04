Prima reacţie a lui Bergodi după ce fanii i-au cerut demisia: "La pauză trebuia să fie schimbaţi toţi! Normal că se iau de mine" - Antena Sport

Reclamă

Analiza o fac după meciuri. Sunt exigent în ceea ce mă priveşte. Nu pot să spun ceva la cald. Nu cunosc termenul de fermitate. Patronul poate să spună orice, nu ştiu la ceea ce se referă. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Nu eu trebuie să spun dacă trebuie să fiu demis sau să îmi dau demisia. Prima repriză a fost de coşmar. O să fie o evaluare şi sunt conducătorii care pot face asta. Ne pare foarte rău de acest lucru, era o echipă care a dispărut după meciul cu FCSB. Nu e uşor pentru un antrenor după acest scor. Lupta continuă pentru obiectivul 1-3. Vom lupta în continuare”, a spus Cristiano Bergodi după umilinţa cu CFR Cluj.

Cristi Săpunaru a fost „distrus” după Rapid – CFR Cluj 1-4 şi nu s-a ferit de cele mai dure cuvinte. Fanii i-au ceru demisia şi lui Cristiano Bergodi. Rapid a suferit o umilinţă uriaşă în derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, şi este singura echipă care nu a câştigat punct în playoff. Elevii lui Cristiano Bergodi cu greu şi-au putut găsi cuvintele.

„Nu am nicio explicaţie pentru prima repriză. A fost de coşmar, a doua am încercat să revenim pe tabelă. Dar nu ştiu ce să spun. Mai era ceva de spus în vestiar? Nu era nimic de spus. Singura chestie pe care le-am spus-o e că le-am zis să jucăm fotbal că ne facem de râs. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ne e ruşine de suporteri, de toată lumea. Ne schimbăm mentalitatea. O să cădem în prostie şi o să ne batem pentru locurile 5-6. Pe mine mă interesează prezentul, meciul acesta să îl câştigăm.

Nu există, CFR Cluj a venit cu echipa bună. Au în lot jucători buni. Noi am intrat cu echipa bună pe care ne-a aliniat-o Mister. Am fost penibili. Trebuiau schimbaţi 11 jucători. E de vină Mister pentru prima repriză. Trebuie să realizăm că atunci când se schimbă un antrenor e vina noastră. Am rămas că eram aşteptat la doping. Sunt prea supărat. Nu ţin minte o repriză ca asta. Următorul meci trebuie să îl câştigăm şi să ne prezentăm la el, nu ca azi„, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.

