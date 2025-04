Mirel Rădoi, reacţie furibundă după egalul cu FCSB: "Îmi iau sacoul şi mă duc în lojă. Nu aştept un punct" - Antena Sport

Am pregătit meciul să riscăm mai mult, în planul nostru erau situaţii în care să ne apărăm cu şapte jucătorii. De aceea l-am introdus pe Houri, şi nu pe Oshima. Mi-e greu să le spun lui Baiaram şi lui Mitriţă să nu se mai apere data viitoare, când au făcut-o din proprie voinţă. Am încercat să ne apărăm în şapte, chiar dacă FCSB aducea opt jucători.

Dacă stăm să ne uităm la puncte, în seara asta e prima datâ când am pierdut două puncte acasă. La Cluj, mă limitez doar prin a spune că am pierdut cu o echipă care a are mai multă experinţă. Dacă câştigam, era toată lumea fericită. Dar după primele patru etape, după ce au reuşit jucătorii, avem o marjă de progres”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă.

Alexandru Mitriţă, la pământ după Universitatea Craiova – FCSB 0-0

Alexandru Mitriţă a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova – FCSB 0-0. Mijlocaşul oltenilor a transmis că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte, după duelul cu campioana.

„Nu am mai trăit ce am trăit la Rapid, din păcate. Era un gol muncit, o victorie muncită, dar atât am putut. Am muncit și felicit toți băieții, am avut atitudine. Meritam toate cele trei puncte.

A fost o lecție bună pentru noi (n.r. eliminarea din Cupă), am avut atitudine, dar păcat că nu am câștigat. Am făcut un pressing bun, am stat bine pe teren și le-am închis spațiile.

Este frustrat să ai bară la ultima fază, este un punct care ne dă încredere, jocul ne dă și el încredere și trebuie să mergem mai departe.

S-a văzut în această seară că a fost un semnal pentru noi, au fost două săptămâni foarte grele. Este un punct de unde putem să construim”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB.