Dinamo, apel către suporteri după ultima sancțiune primită: "Veniți la meci cu respect, nu ură!” - Antena Sport

Dinamo a făcut un apel către suporteri. Clubul a transmis, într-un mesaj postat miercuri în social media, după ce LPF a anunţat sancţiunea decisă după meciul dinamoviştilor cu Rapid, că nu tolerează rasismul, ura şi materialele pirotehnice. Clubul a făcut un apel către suporteri ca la partida următoare să vină “cu respect, nu ură”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a penalizat clubul Dinamo în urma incidentelor de la derby-ul cu Rapid. Dacă vom continua în acelaşi fel, există riscul real să jucăm fără voi. Fără suporteri. Cu tribunele goale.

Dinamo a făcut un apel către suporteri. Mesajul postat, după ce clubul a fost amendat

Opt ani am luptat să ne întoarcem aici. Am sperat, am visat, am stat împreună în cele mai grele momente. Iar acum, când suntem din nou în play-off, când Dinamo are din nou un drum, riscăm să pierdem exact ceea ce ne-a ţinut mereu uniţi: dreptul de a fi împreună.

Clubul Dinamo nu tolerează rasismul, ura şi materialele pirotehnice. Nu pentru că aşa scrie în regulament, ci pentru că Dinamo a fost mereu despre altceva: despre devotament, pasiune şi spirit.

Mai ales acum, în pragul Sărbătorilor Pascale, facem apel la voi, cei care simţiţi roşu şi alb în suflet, să veniţi luni la meci cu respect, nu ură. Să fim suporteri de pe Arenă, nu telespectatori ai propriilor greşeli.