Prima reacţie a lui Torje, după ce şi-a înjurat un adversar de "morţi": "Aşa e la fotbal, ne mai înjurăm. Mi-am cerut scuze!" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Torje, după ce şi-a înjurat un adversar de „morţi”

Jucătorul Concordiei Chiajna a spus că şi-a cerut scuze Prima reacţie a lui Torje, după ce şi-a înjurat un adversar de „morţi”. Jucătorul Concordiei Chiajna a spus că şi-a cerut scuze imediat după ce a cedat nervos.

Torje a spus că pe teren se „transformă” din dorinţa de a câştiga mereu. Torje spune că şi Llullaku a vociferat, dar a precizat că în timpul meciurilor de fotbal se mai întâmplă şi astfel de momente. Chiajna a pierdut pe teren propriu cu Ceahlăul, scor 1-2.

”Dezamăgirea e mare. Am început meciul foarte prost, după aceea am luptat foarte mult. Nu am reușit să întoarcem rezultatul și acum suntem în situația în care suntem. Am avut foarte multe situații, am avut foarte multe faze fixe în care nu am reușit să înscriem.

A fost un meci de luptă, așa s-a scris astăzi pagina de istorie. Trebuie să mergem mai departe și să ne jucăm șansa mai departe. E o misiune foarte grea, nu mai depindem de noi, dar trebuie să sperăm până în ultima clipă.