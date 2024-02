Scandal uriaş cu Gabriel Torje la Chiajna - Ceahlăul 1-2: "Când înjuri de morţi e mai nasol!" - Antena Sport

Scandal uriaş cu Gabriel Torje la Chiajna – Ceahlăul 1-2

Azdren Llullaku l-a acuzat pe jucătorul Concordiei că l-a înjurat la pauza meciului Scandal uriaş cu Gabriel Torje la Chiajna – Ceahlăul 1-2. Azdren Llullaku l-a acuzat pe jucătorul Concordiei că l-a înjurat la pauza meciului. Totuşi, jucătorul celor de la Ceahlăul a dat-o la pace cu „Messi din Banat”.

Gabriel Torje a fost acuzat de Azdren Llullaku că l-a înjurat de morţi la partida din Liga 2. Totuşi, jucătorul de la Ceahlăul a precizat că Gabriel Torje şi-a cerut scuze, iar cei doi s-au împăcat. Ceahlăul s-a impus la limită în primul meci al etapei a 16-a din Liga 2.

”A fost o perioadă lungă, o vacanță foarte lungă și un cantonament destul de lung. Ne-am pregătit foarte bine, cred că s-a văzut asta și astăzi pe teren. Mă bucur foarte mult că am luat trei puncte. Cum am zis, e doar un pas și mai avem trei finale.

Sunt multe chestii, sunt multe înjurături într-un meci, dar când înjuri de morți e mai nasol. Aia e, mi-a cerut scuze, e ok.