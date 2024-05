Primii jucători de bază care au plecat de la FC U Craiova după retrogradare! Anunţul oficial făcut de olteni - Antena Sport

Vlad Achim a fost unul dintre cei mai constanţi jucători ai oltenilor în acest sezon. A evoluat în 37 de meciuri în Liga 1 şi a marcat un gol.

Adrian Mititelu Jr s-a prăbușit emoțional, după ce FCU Craiova a retrogradat

Adrian Mititelu Jr s-a prăbușit emoțional, după ce FCU Craiova a retrogradat. Fiul patronului din Bănie a avut o reacție categorică, după ce oltenii au pierdut cu Hermannstadt, și a declarat că tatăl lui ar trebui să renunțe la echipă.

FCU Craiova a încheiat pe ultimul loc play-out-ul, după ce a pierdut și cu Hermannstadt. Fanii „au luat foc” pe stadion și a fost nevoie ca meciul să se întrerupă pentru ca aceștia să se liniștească.

Adrian Mititelu Jr a declarat că nu vrea să mai audă de fotbal, cel puțin pentru o perioadă. Acesta a transmis că retrogradarea a fost cauzată de un staff slab, acuzându-l pe tatăl lui că s-a înconjurat de oameni neprofesioniști.

„Trebuie să spunem stop. Dacă se va ține cont de ce spun sau nu, nu știu… Vom vedea. Am pierdut 20 de milioane de euro. Merităm premiul pentru fraierii fotbalului românesc. Și ar putea fi o sumă mai mare. Am vândut terenuri sub prețul pieței ca să ținem echipa. Puteam face multe pe acele terenuri…

Acum vor decide acționarii, eu și sora mea, și tatăl nostru, care e administratorul societății. Nu vreau să vorbesc la cald, dar nu vreau acum să mai aud de fotbal. Nu e vorba de a renunța, ci de a înțelege fotbalul… Ăsta e rezultatul unui staff slab. Tata s-a înconjurat de oameni neprofesioniști.