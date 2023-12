Primul transfer pe care îl face Dan Şucu pentru a scoate Rapidul din criză! Atacantul de 500.000 de euro cu care a bătut palma - Antena Sport

Bergodi a mai declarat că vor exista transferuri în iarnă la Rapid, fiind convins că echipa sa va fi o forţă, mai ales după ce vor reveni pe teren şi jucătorii accidentaţi. În privinţa situaţiei sale de la club, acesta a transmis că este obişnuit să traverseze şi perioade dificile.

„E important că nu am pierdut, am jucat 82 de minute în inferioritate numerică. Felicit băieţii pentru o atitudine extraordinară, să joci în 10 în tot meciul. Îi felicit!

(N.r. Despre Andrei Borza) Din păcate, copilul e distrus acum. Ce se poate spune…nu am văzut bine acţiunea. Experienţa, din păcate…s-a dus cu talpa. Am rămas în zece. Băieţii au jucat foarte bine, ne-am apărat foarte bine, cu atitudine.

Nu era un experiement defensiva. Aşa am vrut să fac, în ultimul meci am fost expuşi la mijlocul terenului. M-am gândit să întăresc compartimentul central. Cîrjan m-a mulţumit. S-a adaptat acolo, în bandă, am jucat cu acest sistem, cu el extremă dreapta. Mă bucur că şi Braun a trecut în locul lui Borza, nu s-a simţit nimic. A fost un exerciţiu de defensivă. Sunt mulţumimt. E păcat că Oaidă a luat cartonaş şi ne lipseşte cu Farul.

Se pare că toată lumea se uită la Rapid. Vedem ce vom face, sunt mulţumit de acest grup, dar e normal, fieare echipă face 2-3 transferuri. Revin şi jucătorii accidentaţi. Dacă nu ne îndepărtăm prea tare, putem să fim o nucă tare după pauză. Sunt obişnuit să depăşesc perioade din acestea, vedem şi meciul cu Farul. Viaţa antrenorului aceasta este, dacă merg lucrurile bine, e totul bine, dacă nu…Am trăit cu emoţie acest meci.

Suporterii au stat mereu lângă echipă, le mulţumim! Uneori există certuri, dar revine dragostea pentru echipă”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.