"Copilul e distrus!" Cristiano Bergodi, detalii teribile despre Andrei Borza, după eliminarea din Petrolul - Rapid 0-0 - Antena Sport

Reclamă

Bergodi a mai declarat că vor exista transferuri în iarnă la Rapid, fiind convins că echipa sa va fi o forţă, mai ales după ce vor reveni pe teren şi jucătorii accidentaţi. În privinţa situaţiei sale de la club, acesta a transmis că este obişnuit să traverseze şi perioade dificile.

„E important că nu am pierdut, am jucat 82 de minute în inferioritate numerică. Felicit băieţii pentru o atitudine extraordinară, să joci în 10 în tot meciul. Îi felicit!

Reclamă

(N.r. Despre Andrei Borza) Din păcate, copilul e distrus acum. Ce se poate spune…nu am văzut bine acţiunea. Experienţa, din păcate…s-a dus cu talpa. Am rămas în zece. Băieţii au jucat foarte bine, ne-am apărat foarte bine, cu atitudine.

Nu era un experiement defensiva. Aşa am vrut să fac, în ultimul meci am fost expuşi la mijlocul terenului. M-am gândit să întăresc compartimentul central. Cîrjan m-a mulţumit. S-a adaptat acolo, în bandă, am jucat cu acest sistem, cu el extremă dreapta. Mă bucur că şi Braun a trecut în locul lui Borza, nu s-a simţit nimic. A fost un exerciţiu de defensivă. Sunt mulţumimt. E păcat că Oaidă a luat cartonaş şi ne lipseşte cu Farul.

Se pare că toată lumea se uită la Rapid. Vedem ce vom face, sunt mulţumit de acest grup, dar e normal, fieare echipă face 2-3 transferuri. Revin şi jucătorii accidentaţi. Dacă nu ne îndepărtăm prea tare, putem să fim o nucă tare după pauză. Sunt obişnuit să depăşesc perioade din acestea, vedem şi meciul cu Farul. Viaţa antrenorului aceasta este, dacă merg lucrurile bine, e totul bine, dacă nu…Am trăit cu emoţie acest meci.

Reclamă

Suporterii au stat mereu lângă echipă, le mulţumim! Uneori există certuri, dar revine dragostea pentru echipă”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro. Cristi Săpunaru, mesaj acid după ce Rapid a remizat cu Petrolul Cristi Săpunaru a transmis un mesaj acid, după ce Rapid a remizat cu Petrolul, scor 0-0. Căpitanul giuleştenilor s-a declarat nemulţumit de faptul că echipa sa nu a câştigat pe „Ilie Oană”. Acesta a oferit declaraţii şi despre situaţia lui Cristiano Bergodi, mărturisind că antrenorul nu trebuie tras la răspundere pentru ultimele rezultate ale echipei, ci jucătorii. „A fost dificil, în minutul 6 am rămas în 10. Au o echipă bună, mergem mai departe. Nu sunt mulţumit de rezultat, aveam nevoie de victorie. Dar sunt mulumit de atitudinea celor care au fost în teren. E o perioadă grea, trebuie să trecem peste, dacă vrem să fim acolo sus. Obiectivele nu sunt stabilite doar de conducere. Mai avem un meci, la Farul, mergem să câştigăm. După avem pauză, cantonament, vor veni şi jucătorii accidentaţi şi trebuie să atacăm primele locuri. Nu a fost un dialog cu Cristiano Bergodi, a fost între noi. Nu se pune problema ca antrenorul să fie de vină pentru greşelile noastre din teren. Sperăm să ne rezolvăm toate probleme, când ne întoarcem din vacanţă să câştigăm. Nu avem emoţii pentru play-off, mă gândesc doar la fiecare meci. Avem meciul cu Farul, mă gândesc la el”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.