Primul transfer realizat de Dinamo, pentru sezonul viitor! Cu cine s-au înţeles "câinii" - Antena Sport

„(n.r: Ce înseamnă victoria asta pentru voi în momentul ăsta?) 3 puncte foarte importante în obiectivul nostru de a ne salva de la retrogradare. Sperăm ca şi în următoarele meciuri să câştigăm.

Am trecut printr-o perioadă mai dificilă, dar am înscris şi sper să continui tot aşa. Nu e niciun mesaj, eu am intrat şi încerc să îmi fac datoria.

(n.r: A simţit cineva că dai gol?) Da, râdeam cu colegii mei, cu Amzăr şi Borduşanu înainte de meci şi chiar s-a întâmplat ceva şi au zis că o să înscriu în seara asta. S-a adeverit. Suntem foarte apropiaţi. Cu toţii suntem foarte apropiaţi, dar cu ei am o relaţie mai specială.

(n.r: A meritat Dinamo victoria?) Poate n-am prestat cel mai bun fotbal, dar eu spun că noi am avut ocaziile mari.

(n.r: despre copiii, care au susţinut Dinamo) Copiii aduc o energie foarte frumoasă la stadion. Ne pare rău că nu sunt suporterii, dar aceşti copii chiar aduc un spirit frumos.

Sunt meciuri grele. Având în vedere că nici nu avem suporteri, va fi foarte dificil. Dar aceşti copii îşi fac treaba”, a declarat Ahmed Bani după Dinamo – Poli Iaşi 1-0.