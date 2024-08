Rapid l-a prezentat oficial pe Diogo Mendes! Prima reacţie a fotbalistului după ce a semnat cu giuleştenii - Antena Sport

Rapid l-a prezentat oficial pe Diogo Mendes! Diogo Mendes / Facebook Rapid Rapid l-a prezentat oficial pe Diogo Mendes! În vârstă de 26 de ani, portughezul este cotat de site-ul transfermarkt.com la 600.000 de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mijlocaşul a crescut la academia Benficăi Lisabona şi a evoluat ultima oară la formaţia portugheză Maritimo. Rapid l-a prezentat oficial pe Diogo Mendes! Prima reacţie a fotbalistului după ce a semnat cu giuleştenii „Bem-vindo, Diogo! Rapid l-a transferat pe mijlocașul central al lui Maritimo și finalist Youth League cu Benfica Lisabona. “Mă bucur că am semnat cu Rapid, este un club important, cu suporteri frumoși, un club istoric și este o șansă bună pentru mine. Familia mea a fost foarte fericită, fetița mea chiar a plâns de bucurie. Vreau să intru pe teren și să mă bucur de fotbal” Reclamă

Reclamă 4

Mendes are 4 selecții la naționala Capului Verde.

A semnat pentru două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an”, a transmis Rapid, pe Facebook.

Reclamă

Diogo Mendes a fost coleg cu Joao Felix şi Jota „Crescut la juniorii lui Benfica, Diogo a făcut parte din echipa vicecampioană europeană a portughezilor, formație ce a ajuns în finala Youth League în sezonul 2016/17. Alături de Mendes, în acea echipă au mai jucat nume mari ale fotbalului mondial, ca Rúben Dias, Jota, João Félix sau Florentino Luís. De asemenea, Diogo a îmbrăcat tricoul naționalelor U16 și U18 ale Portugaliei, ca senior alegând să reprezinte naționala Capului Verde, pentru care a bifat patru jocuri, ultimul în urmă cu două luni, contra Libiei, în calificările pentru Campionatul Mondial. În ultimele trei sezoane, Mendes a evoluat pentru CS Maritimo. După doi ani petrecuți în prima ligă portugheză, unde a jucat 47 de meciuri, în sezonul trecut a bifat 32 de partide în liga secundă, Maritimo ratând revenirea în prima divizie la limită, din cauza meciurilor directe”, a transmis Rapid despre Diogo Mendes, pe site-ul oficial. CARTE DE VIZITĂ Nume: Diogo Alexandre de Almeida Mendes

Data nașterii: 24.01.1998 (Faro)

Post: mijlocaș central

Înălțime: 1,81 m

Cotă transfermarkt: 600.000 de euro CARIERĂ

2023/24: Maritimo (POR 2) 36/2

2022/23: Maritimo (POR 1) 25/1

2021/22: Maritimo (POR 1) 29/0

2020/21: Benfica II (POR 2) 31/3

2019/20: Benfica II (POR 2) 14/0

2018/19: Benfica II (POR 2) 11/0

2017/18: Benfica II (POR 2) 15/0

2016/17: Benfica II (POR 2) 1/0 Rapid are un început slab de sezon. Giuleştenii au remizat luni, scor 2-2, cu Sepsi. Rapid a avut o posesie ruşinoasă acasă, de doar 22%, în meciul cu Sepsi.

La finalul meciului, suporterii Rapidului au strigat „Demisia! Demisia” şi i-au scandat insistent numele antrenorului Marius Şumudică.

Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – Sepsi 2-2: „Execrabil”! Mesaj despre Marius Şumudică: „E binevenit”

Viorel Moldovan nu s-a ferit de cuvinte după Rapid – Sepsi 2-2! Preşedintele Rapidului a recunoscut că giuleştenii au un început „execrabil” de sezon.

Moldovan a subliniat că jocul Rapidului este departe de ceea ce vor suporterii şi de ceea ce îşi doreşte conducerea clubului giuleştean.

„Ceea ce propunem vizavi de joc nu caracterizează Rapidul din punctul meu de vedere.

Nu e normal ca toate echipele să vină şi să domine Rapidul pe terenul propriu. Trebuie puţin să ne gândim vizavi de multe lucruri.

Nu aş vrea să intru în detalii pentru că ceea ce am văzut m-a dezamăgit. Nu aş vrea să intru în detalii tactice. Este şi un blocaj, ceea ce am constatat la anumiţi jucători. Ne pierdem foarte uşor personalitatea şi nu reuşim mai mult.

Ca atitudine, dorinţă nu am ce să le reproşez. Propunem un fotbal cu pipeta, ceea ce nu este suficient la Rapid Bucureşti. Trebuie să fim o echipă dominantă. Trebuie să regândim anumite aspecte.

„Am început campionatul execrabil”

(n.r.: Care este problema?) Jocul, bineînţeles. Este îngrijorător, nu este suficient.

(n.r.: despre atacanţii Rapidului) Nu vreau să discut personal despre jucători. Un atacant depinde de jocul colectiv al echipei, de modul în care funcţionează echipa, de modul în care este pus în evidenţă. Noi am avut şansa de a face 3-1, nu am reuşit să facem acest lucru, după care am fost egalaţi. Un atacant depinde de buna funcţionare a angrenajului.

(n.r.: dacă regretă că a venit preşedinte la Rapid) De ce să regret? E o cinste, onoare să fiu preşedinte la Rapid. Am început campionatul execrabil, asta e realitatea.

Sper ca staff-ul să reuşească să redea starea de spirit necesară jucătorilor pentru a ieşi din acest moment delicat. Nu se câştigă la Rapid de vreo 14 etape.

Şumudică e binevenit oricând la meciurile Rapidului. E rapidist, e un antrenor care poate să meargă oriunde, să vadă orice joc. Ştim atitudinea lui, e liber să vorbească. Eu n-am nicio problemă. Dincolo, Adrian Mutu, la fel, a fost antrenor la Rapid, de ce să nu vină în Giuleşti?

Suporterii îl apreciază pe Şumudică, e normal, dar eu nu mă gândesc la aceste lucruri. Eu mă gândesc ce să facem să propunem un fotbal mai de calitate pentru că ce propunem astăzi nu e suficient”, a declarat Viorel Moldovan pentru digisport.ro după Rapid – Sepsi 2-2.