Rapid - Sepsi 1-1. Varga a profitat de o gafă uriaşă şi a marcat după 42 de secunde! Giuleştenii au restabilit imediat egalitatea - Antena Sport

Sepsi are un start aproape perfect. Gruparea din Sfântu Gheorghe a adunat 7 puncte în primele trei etape din Liga 1. Are şi amintiri plăcute din meciurile directe cu Rapid. Echipa antrenată de Bernd Storck nu a pierdut în precedentele şase dispute cu giuleştenii.

„Nu există meciuri ușoare, am văzut asta. Cred că au început bine sezonul. Sunt o echipă bună, par bine antrenați. I-am analizat mult. Au jucători buni, sunt neînvinși, va fi un meci dificil.

Simțim că nu suntem unde ar trebui să fim din perspectiva punctelor, dar iertați-mă dacă am înțeles greșit, însă cred că nu se decernează niciun trofeu după 3 sau 4 meciuri, ci la finalul sezonului.

Simțim că evoluțiile noastre trebuiau să ne aducă mai multe puncte decât am obținut. Cred că în toate meciurile de până acum am jucat bine doar în anumite perioade, nu am fost constanți. Am jucat pe bucăți, ceea ce este OK, dar asta este ceva la care trebuie să lucrăm.

Avem jucători noi, e un staff nou, un stil nou de joc, iar toate acestea contează. Nu suntem unde vrem să fim ca puncte, dar acum putem să ne uităm doar către următorul meci„, a declarat secundul lui Neil Lennon, Iain Brunskill, la conferinţa de presă.