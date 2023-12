Rapid, tot mai aproape să dea lovitura şi să-l transfere pe Ermal Krasniqi! Anunţul lui Neluţu Varga - Antena Sport

Angelescu a oferit primele detalii şi este surprins de decizia luată, în condiţia în care procesul fusese câştigat la FIFA. TAS a întors decizia şi i-a dat dreptate fostului jucător.

„Nu avem nicio interdicţie la TAS, abia am pierdut şi există o perioadă în care să plătim. Suma este mai mică (n.r. de 700.000 de euro), dar nu cu mult. Ce este adevărat e că am pierdut la TAS. Noi câştigasem la FIFA şi am pierdut la TAS. E una dintre cele mai proaste experienţe ale mele.

Era o diferenţă destul de mare, FIFA ne-a dat dreptate. Înainte, FIFA le dăduse celorlalţi jucători dreptate. TAS-ul nu e lege, TAS-ul face ce vrea. Cum vor unii de acolo, aşa se întâmplă. Mergem mai departe, cum i-am plătit pe ceilalţi, îi plătim şi pe Pavlovic„, a spus Victor Angelescu la digisport.ro.