Victor Angelescu a răbufnit după ce Rapid a pierdut procesul de 600.000 de euro: "TAS-ul nu e lege, TAS-ul face ce vrea!" - Antena Sport

Acţionarul Rapidului a ţinut să specifice că nu se pune problema ca Rapid să aibă, în acest moment, interdicţie la transferuri. Prin urmare, pot fi legimitaţi jucătorii care s-au înţeles deja cu şefii din Giuleşti.

„Nu avem nicio interdicţie la TAS, abia am pierdut şi există o perioadă în care să plătim. Suma este mai mică (n.r. de 700.000 de euro), dar nu cu mult. Ce este adevărat e că am pierdut la TAS. Noi câştigasem la FIFA şi am pierdut la TAS. E una dintre cele mai proaste experienţe ale mele.

Era o diferenţă destul de mare, FIFA ne-a dat dreptate. Înainte, FIFA le dăduse celorlalţi jucători dreptate. TAS-ul nu e lege, TAS-ul face ce vrea. Cum vor unii de acolo, aşa se întâmplă. Mergem mai departe, cum i-am plătit pe ceilalţi, îi plătim şi pe Pavlovic„, a spus Victor Angelescu la digisport.ro.

Pavlovic a fost reprezentat de Morgan Sports Law şi a aflat verdictul favorabil pe 11 decembrie. Milos ajungea la Rapid, în 2012, de la FC Vaslui, fiind dorit de Răzvan Lucescu.

El a semnat atunci un contract pe trei ani, cu un salariu lunar de 15.000 de euro. După doar 21 de partide adunate pentru feroviari, sârbul era dat afară la pachet cu alţi 13 fotbalişti.

După ce au anunţat transferul lui Florent Hasani, giuleştenii şi-au asigurat şi serviciile lui Borislav Burmaz, un vârf sârb în vârstă de 22 de ani. Pe lista lui Dan Şucu este şi Ermal Krasniqi. Acţionarul majoritar al alb-vişiniilor este gata să ofere suma de un milion de euro în schimbul kosovarului. Dan Şucu, anunţ colosal pentru Rapid Dan Şucu a făcut un anunţ colosal pentru Rapid şi a declarat că în 2024, obiectivul său va fi aducerea lui Mircea Lucescu la Rapid. Acţionarul majoritar al giuleştenilor forţează o mutare de senzaţie în Liga 1. Mircea Lucescu este liber de contract, după ce şi-a dat demisia de la Dinamo Kiev, la sfârşitul lunii trecute. Dan Şucu a declarat că principalul său obiectiv pentru anul viitor este aducerea lui Mircea Lucescu în Giuleşti. Acesta a transmis faptul că „Il Luce” o va ajuta cu siguranţă pe Rapid, dată fiind experienţa sa în fotbal. „Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid. Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel. Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid. Reclamă

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro.