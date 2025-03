"Rar se vede aşa ceva". Miodrag Belodedici, verdict despre şansele Universităţii Craiova la titlu. Pronosticul dat pentru derby-ul Dinamo - FCSB - Antena Sport

„O victorie meritată, am făcut un joc foarte bun. A venit acel gol, dar am crezut până la capăt că putem să marcăm și am marcat. A trebuit să revenim după acel autogol, îl felicit pe Zajkov, e execuție de atacant, glumesc. E un sentiment unic când marchezi în ultimele minute, să aduci victoria echipei. Cel mai important este că am luat cele trei puncte pe un teren foarte greu.

Merităm să fim pe primul loc, avem un joc diferit, ținem de minge, avem posesia, ne dorim să dominăm adversarul chiar dacă jucăm acasă sau în deplasare.

Cu tot respectul pentru cine a fost înainte, nu vreau să jignesc, dar se vede mâna lui Mister, avem atitudine, ne dă încredere în noi”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.