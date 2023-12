Răspunsul lui Marius Şumudică la întrebarea dacă ar părăsi-o pe Gaziantep pentru a-l înlocui pe Cristiano Bergodi la Rapid! - Antena Sport

Reclamă

Desigur, prioritate au partidele Rapidului, este echipa mea de suflet. Urmăresc Rapidul. Nu vorbesc de preluarea echipei, au antrenor.

Bergodi e un om pe care-l respect. Mi-am dorit în vară, nu contest decizia care a fost luată. Respect alegerea clubului.

Îi doresc lui Bergodi să câștige ultimele două meciuri, cu Petrolul și cu Farul, și să-și îndeplinească obiectivul.

Pe jumătate, oricum a fost ratat după eliminarea din Cupă. Vreau ca Rapid să termine în primele 3 sau să ia titlul, așa cum vor și fanii. În momentul de față am un angajament, am plecat la o echipă.

Am dorit în vară, nu s-a putut, iar Rapidul are un antrenor care trebuie să-și ducă munca la bun sfârșit. Nu pot să vorbesc despre Rapid cât timp are un antrenor, iar Mariuș Șumudică are contract”, a declarat Marius Șumudică pentru playsport.ro.

Echipa surpriză pe care Marius Şumudică o include în lupta la titlu: „Asta înseamnă mult!" U Cluj este echipa surpriză pe care Marius Şumudică o include în lupta la titlu. Antrenorul lui Gaziantep s-a declarat impresionat de forma clujenilor, despre care susţine că se pot bate pentru primele locuri din Liga 1. U Cluj a învins-o în ultima etapă pe Dinamo, cu scorul de 1-0. Graţie succesului, trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a urcat pe locul cinci în Liga 1, la doar două puncte de Rapid. Marius Şumudică a analizat lupta la titlu din Liga 1 şi a dat verdictul. Antrenorul susţine că nicio echipă nu este favorită să devină campioană în acest moment, după ultimele rezultate înregistrate. De asemenea, „Şumi" susţine că FCSB, CFR Cluj şi Rapid se vor lupta cu siguranţă pentru primul loc. Marius Şumudică a amintit-o şi pe campioana Farul, despre care susţine că îşi va reveni, cât şi pe U Cluj. Marius Şumudică a declarat că formaţia ardeleană poate juca în cupele europene, dacă îşi va menţine ritmul de joc. „Nu există echipă care să fie favorită la câștigarea campionatului" „Nu există o echipă care este favorită la câștigarea campionatului. Le văd în lupta la titlu pe CFR, FCSB și Rapid. Cred că Farul va reveni. Nici 'U' Cluj nu ar trebui exclusă. Chiar dacă a făcut un joc mai slab din punct de vedere tactic. Dinamo a făcut unul dintre cele mai bune jocuri aseară. Clujul a scos un rezultat pozitiv și asta înseamnă mult. Au ajuns acolo datorită unor jocuri foarte bune. Cred că dacă își vor reveni, vor putea juca în cupele europene", a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.