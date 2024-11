Răsturnare de situaţie la FCSB! Gigi Becali îi va prelungi contractul lui Vlad Chiricheş! Anunţ înaintea meciului cu Olympiacos - Antena Sport

Vlad Chiricheş, reacţie după ultimul meci de la FCSB

Vlad Chiricheş a avut o primă reacţie, după ce a jucat în linia de mijloc în partida pe care FCSB a câştigat-o cu Unirea Slobozia, scor 3-0.

”E diferit, trebuie să mă obișnuiesc un pic, sunt alte repere, e și un pic mai rapid jocul. Dar a fost OK pentru primul meci în zona aia. (n.r.- a fost întrebat dacă se vede la altă echipă din SuperLigă) Eu vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici, am început să joc în ultima perioadă. Nu mă gândesc la ce o să se întâmple în vară, iau totul etapă cu etapă și vedem ce va fi.

Imun nu sunt (n.r.- la criticile patronului), clar că le resimți atunci când vin, dar cred că am dat dovadă de caracter și am reușit să mă ridic la un nivel foarte bun. Sper să fiu un exemplu pentru ceilalți, e mult mai greu pentru un jucător tânăr. Continui să am pasiune, vin la antrenament cu plăcere, mă bucur de fotbal și ăsta e cel mai important lucru. Cred că au fost și niște condiții mai speciale la Botoșani, am avut și câteva ocazii pe care nu le-am fructificat. După părerea mea, nu am avut un meci slab acolo. Pe un teren de genul acela, când nu înscrii, e posibil orice. Ne bucurăm că am reușit un meci bun în seara asta și că am câștigat”, a spus Chiricheș conform digisport.ro.