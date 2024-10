Reacţia lui Dan Petrescu, după ce a fost sfidat de Louis Munteanu: "Ar trebui să fie mai atent! E prima dată când s-a întâmplat!" - Antena Sport

Reacţia lui Dan Petrescu, după ce a fost sfidat de Louis Munteanu în momentul în care l-a înlocuit în prelungirile partidei. Dan Petrescu a spus că l-a scos pe Louis Munteanu pentru că l-a văzut că şchioapătă. În plus, Louis Munteanu va fi suspendat pentru meciul cu Sepsi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deşi a avut un discurs calm, Dan Petrescu i-a transmis lui Louis Munteanu să fie mai atent la aceste reacţii pe viitor. Louis Munteanu a fost trimis în teren la pauză, dar a fost înlocuit în prelungirile meciului.

Reacţia lui Dan Petrescu, după ce a fost sfidat de Louis Munteanu

„Le-am zis că va un meci foarte greu, se vede că Petrolul nu a pierdut acasă. Cred că va fi greu ca o echipă să câştige aici. Cred că rezultatul este echitabil. Rezultatul de egalitate este cel corect. Soluţiile în atac au fost cam puţine. Louis nu o să joace meciul următor, a luat al 4-lea galben şi va fi suspendat cu Sepsi. S-a supărat la schimbare. E normal să te superi, e încă tânăr și a venit după o calificare.

L-am văzut puțin că șchioapătă și sincer am crezut că e accidentat. Plus că nu joacă următorul meci. De asta l-am schimbat. Nimic altceva. Îl înțeleg că e supărat, dar cred că data viitoare ar trebui să fie mai atent. Până în ziua de astăzi nu am avut nicio problemă cu el. A fost extraordinar la antrenamente și meciuri. E normal să fie supărat, că a intrat la pauză, dar nu am ce spune mai mult. O să vorbesc cu el când ne potolim, acum a fost la cald.”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

Louis Munteanu, gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Reacţie nervoasă a atacantului

Louis Munteanu a avut un gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Atacantul CFR-ului a avut o reacţie nervoasă. Louis Munteanu a fost înlocuit în prelungirile partidei de Dan Petrescu, iar starul ardelenilor a avut o reacţie incredibilă.