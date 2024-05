Reacţia lui Ilie Dumitrescu despre Zeljko Kopic, după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare! - Antena Sport

Reacţia lui Ilie Dumitrescu despre Zeljko Kopic, după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare! Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment / Profimedia Images Ilie Dumitrescu a vorbit despre Zeljko Kopic după ce „câinii” s-au salvat in extremis de la retrogradare. Dinamo a învins-o pe Cszikszereda cu 2-0, scor general, în barajul de rămânere / promovare în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Câinii” i-au învins cu 2-0 acasă pe cei de la Cszikszereda. În retur, Dinamo a făcut 0-0 şi şi-a asigurat menţinerea în Liga 1. Reacţia lui Ilie Dumitrescu despre Zeljko Kopic, după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare! Chiar dacă au existat voci care au susţinut că Zeljko Kopic ar trebui să plece, Ilie Dumitrescu l-a felicitat pe antrenorul croat pentru salvarea de la retrogradare. Ilie Dumitrescu le-a dat de înţeles conducătorilor lui Dinamo că ar trebui să îl păstreze pe Kopic. ”A venit Kopic și și-a îndeplinit obiectivul. Eu nu-i mai dădeam nicio șansă lui Dinamo în iarnă. Kopic și-a făcut treaba foarte bine, trebuie felicitat pentru cum a gestionat situația”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro. Ionel Dănciulescu declara că Zeljko Kopic ar trebui să plece de la Dinamo, indiferent de rezultatul de la baraj. Reclamă

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să se schimbe ceva la Dinamo. Chiar dacă se salvează, tot ceea ce s-a întâmplat acolo este un eșec total!

Cei responsabili, adică domnul Nicolescu, chiar domnul Kopic… eu, dacă aș fi omul care dă banii la Dinamo, aș vrea să le văd demisiile pe masă!

Este un eșec total, la câți bani s-au investit, în special în partea a doua a campionatului. Și dacă te salvezi, tot eșec e! Poate sunt eu mai pretențios, dar eu așa văd lucrurile!”, spunea Ionel Dănciulescu pentru sursa citată.

„Echipa a jucat execrabil” Ionel Dănciulescu a răbufnit după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare! Ce ar urma la „alb-roşii” Ionel Dănciulescu a răbufnit după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare! Fostul atacant al formaţiei din Ştefan cel Mare e total nemulţumit de ce s-a întâmplat la Dinamo în acest sezon. Dănciulescu e de părere că nu se va schimba mare lucru după acest sezon. El le ceruse anterior demisia lui Kopic şi Nicolescu din funcţiile pe care acestea le au la Dinamo. ”Eu când am spus atunci să plece la Nicolescu și Kopic m-am referit la partea managerială, tot ce înseamnă administrația clubului, transferuri, pentru că și el (n.r. Andrei Nicolescu) a fost implicat alături de Kopic. La Kopic mă refer în play-out, unde echipa a jucat execrabil. În cinci meciuri să iei goluri după minutul 90 e inadmisibil. Nu a găsit soluții. Poate nu a fost inspirat în alegerea primului 11. Nici schimbările nu au adus un plus. De asta spun că e un sezon dezamăgitor pentru Dinamo. Asta e opinia mea. Sunt fericit că echipa a rămas în prima ligă. Întrebarea este ce se va întâmpla de acum încolo? Care va fi strategia? „Nu se va întâmpla nimic. Trebuie să aduci oameni de fotbal la echipă” Nu se va întâmpla nimic. Vor pleca câțiva jucători și vor veni alții. În rest, nu se va întâmpla nimic. Trebuie să aduci oameni de fotbal la echipă. Acest final de campionat nu a știut să-l gestioneze. Eu mă așteptam ca această echipă să nu aibă niciun fel de emoție, să termine pe locul 7-8.

E vorba și de personalitatea jucătorilor, de cum să gestionezi momentele. Eu mi-am spus opinia, mi-o mențin în continuare. Nu am spus că s-au făcut numai lucruri rele”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru sursa citată.

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a rămas în Liga 1

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a rămas în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. Antrenorul „câinilor” a transmis că echipa şi-a atins obiectivul stabilit la începutul sezonului, mărturisind că este mulţumit de rezultatul înregistrat.

Dinamo şi-a asigurat menţinerea în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. „Câinii” au câştigat cu 2-0, la general, însă au suferit în duelul retur, încheiat cu scorul de 0-0.

„Sunt mulţumit că am rămas în Liga 1. Nu am jucat bine pe plan ofensiv, am vut probleme când am încercat să menţine posesia. Nu a fost uşor deloc. Am încercat să ne menţinem concentrarea, dar sunt mulţumit, îi înţeleg pe jucători. Nu e momentul să discut despre viitorul meu.

Trebuie să fim fericiţi că ne-am atins obiectivul, e al patrulea sezon la rând când clubul are probleme. Trebuie să discutăm despre tot, să dăm tot ce putem să evităm astfel de situaţii, să nu mai jucăm astfel de meciuri. Când iei în considerare contextul, e un succes că am rămas.

Cred că a fost o situaţie grea, toată lumea ştie că Dinamo nu trebuie să fie aici. Vreau să spun că Ovidiu Burcă este parte din acest succes, să-i spunem succes. E parte din asta. Şi eu am dat totul, sunt mulţumit pentru moment, dar trebuie să vedem ce putem face în continuare”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

