Ionel Dănciulescu, mesaj extrem de vehement înainte de Dinamo - Csikszereda: "Eşec total, aș vrea să le văd demisiile" - Antena Sport

Dinamo – Csikszereda este LIVE TEXT, de la ora 20:00. Dinamoviştii dau bătălia finală pentru salvarea de la retrogradare, după ce au prins în mod miraculos un loc la baraj.

E nebunie totală pe Arena Naţională la Dinamo – Csikszereda. Zeci de mii de fani au venit pentru a susţine echipa lui Kopic în încercarea de a evita retrogradarea.

Avertismentul lui Zeljko Kopic înainte de barajul cu Csikszereda

Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a avertizat că meciul nu este câştigat înainte, chiar dacă Csikszereda este o echipă de Liga 2.

„Suntem favoriți, dar totul se decide pe teren. Am văzut câteva meciuri din Liga 2, Csikszereda e o echipă serioasă. Trebuie să dăm maxim în ambele manșe. Am auzit că s-au dat peste 20.000 de bilete, știu că vom avea mulți fani. E important că vom fi împreună la meci.

În alte campionate nu am mai avut baraje, e prima dată când joc la baraj. Nu îmi place să arăt că am emoții. E presiune din primul moment în care am venit. Fiecare meci a fost important, mai ales ultimele. Următoarele două vor fi cu presiune, dar trebuie să știm să ne stăpânim pentru a juca bine. Încerc să dau totul și în aceste două meciuri.

Nu știu nimic despre viitor, nu vreau să vorbesc, vom vorbi la finalul sezonului, acum mă concentrez pe aceste două meciuri.

Nu pot să spun dacă avem prime, trebuie să vorbiți cu conducătorii. Totul ține de ei. Avem bonusuri, dar nu vreau să intru în detalii.