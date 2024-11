Reacţia lui Mihai Rotaru, după ce Edi Iordănescu a dezvăluit ofertele de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Reacţia lui Mihai Rotaru, după ce Edi Iordănescu a dezvăluit ofertele de la Universitatea Craiova. Patronul Unversităţii Craiova a spus că este adevărat că l-a dorit pe Edi Iordănescu în momentul în care acesta antrena pe Gaz Metan Mediaş.

Mihai Rotaru a confirmat faptul că a fost dispus înclusiv să îi plătească clauza de reziliere. Totodată, Mihai Rotaru a refuzat să vorbească despre o eventuală venire a fost selecţioner al României în locul lui Costel Gâlcă.

„Pe Edi l-am dorit în momentul când era la Gaz Metan, am fost dispuşi să îi plătim inclusiv clauza. Nu există la Craiova să fie cineva impus vreodată. Nu discutăm de viitor”, a spus Mihai Rotaru în exclusivitate pentru AntenaSport.

Edi Iordănescu a răbufnit cu un mesaj fără precedent: „Craiova m-a ofertat de două ori”

Edi Iordănescu a dezvăluit că a fost ofertat de două ori să devină antrenorul Universităţii Craiova în perioada în care era antrenor la Gaz Metan Mediaş.

„Universitatea Craiova m-a ofertat, concret, în două rânduri. Nu am fost propus de nimeni, impus de nimeni. Au fost două oferte din partea conducerii acestui club, de fiecare dată eu fiind antrenor sub contract. Daca nu eram sub contract, foarte probabil ca aş fi acceptat oferta Craiovei. Sunt sigur că inclusiv domnul Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, poate confirma acest lucru si a mai făcut-o si în trecut în diverse apariţii TV. Există declaraţiile dânsului din acea perioada la un click distanţă şi sunt convins că în ciuda divergentelor pe care le-am avut in anumite momente, la cum îl cunosc, nu va ezita să spună adevărul.