"S-a spus că nu merit să fiu selecţioner" Edi Iordănescu a răbufnit cu un mesaj fără precedent: "Craiova m-a ofertat de două ori" - Antena Sport

Edi Iordănescu a răbufnit cu un mesaj fără precedent, după ce în spaţiul ăpublic au apărut mai multe informaţii. Fostul selecţioner al României a transmis un mesa dur.

Fostul selecţioner al României le-a răspuns contestatarilor care nu au crezut în capacităţile sale de a conduce echipa naţională a României. Mai mult, Edi Iordănescu a dezvăluit că a fost ofertat de două ori să devină antrenorul Universităţii Craiova.

„Universitatea Craiova m-a ofertat, concret, în două rânduri. Nu am fost propus de nimeni, impus de nimeni. Au fost două oferte din partea conducerii acestui club, de fiecare dată eu fiind antrenor sub contract. Daca nu eram sub contract, foarte probabil ca aş fi acceptat oferta Craiovei. Sunt sigur că inclusiv domnul Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, poate confirma acest lucru si a mai făcut-o si în trecut în diverse apariţii TV. Există declaraţiile dânsului din acea perioada la un click distanţă şi sunt convins că în ciuda divergentelor pe care le-am avut in anumite momente, la cum îl cunosc, nu va ezita să spună adevărul.

Ultima dintre oferte a venit în perioada când pregăteam Gaz Metan Mediaș, club de care eram legat printr-un contract cu o importantă clauză de reziliere. Unul dintre martorii care pot confirma oferta ţi negocierile Craiovei cu clubul este chiar președintele Gazului de la acea vreme, domnul Ioan Mărginean.

Universitatea Craiova a fost dispusă să plătească o sumă de bani (parte din clauza de reziliere) și să ofere chiar jucători clubului medieșean. Până la urmă, negocierile s-au încheiat. Așadar, nici urmă de adevăr in acest articol si din pacate au fost multe similare.S-a spus că nu merit să fiu antrenorul echipei naționale și că am fost impus selecționer. Am tăcut atunci deși, cu toată lipsa de modestie, după refuzurile antrenorilor români ofertați înaintea mea, nu cred că exista alt antrenor român, la acea vreme, cu un CV mai bun ca al meu.