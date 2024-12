Reacţia lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a ajuns liderul Ligii 1: "De data asta am reuşit!" - Antena Sport

Dinamo a ajuns pe primul loc în Liga 1 după victoria cu Gloria Buzău. „Câinii” nu au mai ocupat această poziție din sezonul 2016-2017, la finalul căruia Viitorul Constanța a câștigat titlul.

Zeljko Kopic a spus că echipa s-a dăruit enorm pentru victoria de la Buzău şi că de această dată Dinamo nu a mai ratat şansa de a fi noul lider.

Discursul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a ajns pe primul loc în Liga 1

„La posesie am pierdut mingi uşoare. Cumva am reuşit să nu primim gol până la pauză. Atunci am discutat între noi, am zis să fim puternic mental, să luptăm pentru Dinamo. Jucătorii au făcut o treabă excelentă. Sigur că a fost o situaţie dificilă. Cred că e al doilea roşu al lui. E un jucător bun, mi s-a părut puţin doborât în ultima vreme. Vom găsi o soluţie să avem grijă de această situaţie. Ne descurcăm. Mă gândesc să luptăm până la capăt.

Cred că cel mai important aspect este această putere mentală. Selmani a fost fantastic, cu toţii au luptat şi au muncit pentru această victorie. Am avut această sansă de a fi lideri şi etapa trecută. Acum a fost a doua şansă, de data asta am reuşit. Trebuie să îi întrebaţi dacă se tem de noi. Am avut accidentări, am avut problemele noastre. În primul rând trebuie să ne refacem şi după aceea să pregătim meciul cu Poli Iaşi”, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Gloria Buzău – Dinamo 0-1

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Gloria Buzău, în etapa a 19-a din Liga 1.