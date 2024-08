Reacţia neaşteptată a lui Neluţu Varga, după CFR Cluj - U Cluj 2-3: "Mi-a salvat mama atunci când am avut probleme" - Antena Sport

Reacţia neaşteptată a lui Neluţu Varga, după CFR Cluj – U Cluj 2-3. Patronul celor de la CFR Cluj a spus că nu este supărat că echipa sa a pierdut derby-ul Clujului cu Universitatea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Neluţu Varga a spus că este mulţumit pentru că oraşul are de câştigat şi că are şi prieteni care ţin cu rivala CFR-ului. Unul dintre ei chiar l-a ajutat într-o problemă personală.

Reacţia neaşteptată a lui Neluţu Varga, după CFR Cluj – U Cluj 2-3

De asemenea, Neluţu Varga a precizat că prioritatea este calificarea în grupele Conference League şi a promis fanilor că echipa va reveni la turaţie maximă şi în campionat.

„Nu sunt supărat după acest meci. Sunt mulțumit pentru că orașul Cluj a avut de câștigat. Iubesc Clujul și eu am fost de acord ca acest meci să se joace pe stadionul din Gruia și nu în altă parte pentru că clujenii merită să vadă fotbal. Am fost de acord pentru domnii Constantea (n.r. președintele lui U Cluj) și domnul Boc (n.r. primarul orașului Cluj-Napoca), pe care eu îi stimez foarte mult și pentru tot orașul Cluj care merită fotbal. Am și un prieten la Cluj care ține cu Universitatea.

Este domnul Tărău, care mi-a salvat mama atunci când am avut probleme. Vă repet, nu sunt supărat. A câștigat Clujul și am fost de acord să jucăm cu echipa a doua în acest meci cu U Cluj, tocmai pentru că pe noi ne interesează Europa. O să revenim și în campionat. Forța, CFR Cluj!„, a spus Neluţu Varga după CFR Cluj – U Cluj 2-3.