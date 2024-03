Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Petrolul. Anunţul lui Elias Charalambous: "Va fi cu noi! E o veste mare!" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că un jucător de la FCSB va dispărea din echipă, la meciul cu Petrolul

Gigi Becali a anunţat că un jucător de la FCSB va dispărea din echipă. Este vorba despre Luis Phelipe, care a şi fost înlocuit la pauza meciului cu Voluntari.

„A rămas puțină răbdare cu Phelipe. Am avut mare încredere, dar a pierdut toate mingile. Nu mai driblează pe nimeni, pase doar la adversar. Nu merge așa. Anul ăsta nu ne putem baza în el, nu mai avem timp, că vin meciuri tari. Nu mai joc cu el din prima, joc cu Baba Alhassan titular. Iar de pe bancă îl bag pe Miculescu.

Cu Baba am controlat jocul, nu se precipită, nu îi e teamă, nu are niciun fel de frică. Am greșit echipa de start. Pe Luis Phelipe am vrut să îl scot în minutul 25. Dar am vorbit cu MM și a zis că la pauză. Nu se poate în halul ăsta”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.