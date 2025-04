S-a decis soarta lui Marius Şumudică! Victor Angelescu l-a avertizat pe antrenor: "E primordial" - Antena Sport

Rapid a pierdut în prelungiri meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, şi s-a vorbit deja despre demiterea lui Marius Şumudică. Acţionarul minoritar al giuleştenilor, Victor Angelescu a intervenit şi a spus clar. Antrenorul trebuie să o califice pe Rapid în cupele europene.

Ultimii în play-off, giuleştenii au o şansă importantă de a merge în cupele europene prin intermediul Cupei României. În sferturile de finală, joacă împotriva echipei de ligă secundă, Metalul Buzău.

Victor Angelescu, avertisment pentru Marius Şumudică

Acţionarul minoritar, Victor Angelescu a spus clar. Marius Şumudică e obligat să o ducă pe Rapid în cupele europene. Acesta recunoaşte că sunt probleme l echipa giuleşteană. „Avem un meci foarte important cu Metalul Buzău. Dacă câștigăm meciul, ajungem în semifinale. După meciul cu Craiova, n-are cum să fie o atmosferă perfectă la echipă, pentru că este a treia oară când luăm gol în prelungiri. Nu e plăcut pentru nimeni să ai trei meciuri la rând, în care ori pierzi, ori faci egal în prelungiri. Dar t rebuie să fim concentrați pe meciul de poimâine și să ne calificăm în Cupă. Obiectivul primordial este să ne calificăm în cupele europene”, a declarat Victor Angelescu, citat de prosport.ro.

Angelescu nu a negat supărarea lui Dan Şucu. În ultimele zile, au apărut zvonuri că patronul ar vrea să renunţe la Marius Șumudică și președintele Viorel Moldovan. „Nu vreau să comentez chestii legate de club. Nici nu vreau ca, de fiecare dată, să intrăm și să infirmăm sau să afirmăm lucruri. Dacă vom avea ceva de transmis, vom transmite pe canalele normale ale clubului. Prefer să nu comentez.

Eu am declarat ce am avut de declarat. Declarația mea este foarte clară, nu știu cum poate să o interpreteze unul sau altul. Declarația e negru pe alb, nu poate să fie interpretată. Am clarificat-o și după aia, nu am ce să mai comentez. Am clarificat ce am vrut să zic, deși nu știu dacă trebuia. Repet, nu cred că a fost o declarație la două capete sau ceva de genul, am fost destul de clar”, a mai spus Victor Angelescu.