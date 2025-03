"Să îi batem şi să luăm şi titlul". Florin Tănase, ofensiv după egalul cu Rapid. Ce spune despre arbitraj + Anunţ clar înaintea meciului cu Lyon - Antena Sport

Florin Tănase a fost extrem de ofensiv după derby-ul cu Rapid, de pe Arena Naţională, scor 0-0. Spune că dacă Dawa nu era eliminat încă din prima repriză FCSB putea să se impună. Nu dă doi bani pe faptul că echipa sa nu a mai reuşit să se impună în faţa giuleştenilor de mai multe sezoane. Spune că totul se va decide în play-off.

Florin Tănase crede că şi Rapid se poate implica în lupta la titlu, în play-off. Momentan, cei de la Rapid se află pe locul 5, la 6 puncte în spatele liderului FCSB.

Obiectiv clar al lui Florin Tănase

Florin Tănase e mulţumit şi cu punctul din meciul cu Rapid. Promite să o bată pe Rapid în play-off şi FCSB să ia titlul în Liga 1, cu cei de la FCSB. „Ţinând cont că am jucat cu un om în minus e bine că am luat un punct. Voiam victoria, dacă rămâneam la egalitate numerică altul era rezultatul. Era normal să fie încins meciul şi ei sunt o echipă bună. Am luat o eliminare. Am avut ocazii mari în prima repriză. Dacă marcam alta era diferenţa. E greu să joci în inferioritate. S-a întâmplat, a trecut, suntem cu gândul la meciul de joi.

Se poate lupta la titlu. La egalitate numerică e greu să pierdem. Promitem să ne batem la fiecare meci. Sunt detalii care fac diferenţa. Şi ei au ajuns la două meciuri fără victorie cu noi. Fiecare meci are o altă poveste. Aş fi de acord să îi batem şi să luăm şi titlul”, a spus Tănase, la finalul meciului.

Tănase a vorbit şi despre arbitrajul lui Radu Petrescu. „E normal să fie presiune la derby-uri, dar eu spun că a arbitrat corect. Primul cartonaş la Dawa, dar nu a fost decizia lui”, a mai spus Tănase care se gândeşte deja la meciul cu cei de la Lyon, din prima manşă a optimilor din Europa League.