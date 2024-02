Sepsi - Universitatea Craiova 1-0! Greșeală în apărarea oltenilor! Debeljuh a înscris fără probleme - Antena Sport

Sepsi a reușit un „scor fluviu” în primul meci oficial din acest an, 6-0 cu Poli Iași, dar a cedat etapa trecută cu UTA. Gruparea din Sfântu Gheorghe poate profita de problemele de lot ale rivalilor. Bancu și Screciu sunt marile absențe ale oltenilor.

„Meciul care urmează va fi cu o echipă foarte bună, care a progresat mult în ultimele meciuri. Noi trebuie să aplicăm o metodă bună, trebuie să jucăm ca o echipă, să luptăm cu orice preţ să reuşim să luăm cele trei puncte.

Indiferent de sistemul pe care îl voi folosi, oricine intră pe teren trebuie să ia meciul în serios şi să luăm cele trei puncte, asta este cel mai important. La noi problema este mai mult mentală, având în vedere rezultatele din ultimul timp. Sunt sigur că după o victorie vom arăta mult mai bine şi o să jucăm mult mai bine„, a declarat bulgarul Ivaylo Petev la conferința de presă.

Gigi Becali nu l-a iertat pe Mihai Rotaru şi s-a amuzat copios după Universitatea Craiova – FCSB 0-3

„Trebuie să arătăm de ce foarte mulți consideră că avem cel mai bun lot din România„, spunea finanţatorul oltenilor înainte de a primi vizita lui FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a dar replica, la 12 ore după victoria categorică obţinută la Craiova.

Becali s-a descătuşat în faţa jurnaliştilor şi l-a ironizat pe Mihai Rotaru. Este încântat că FCSB s-a distanţat la 16 puncte de echipa pe care o considera principala rivală la titlu.

„Hai să fac şi aşa o mică ironie… am zis să nu mai fac, ca să nu se supere Dumnezeu pe mine. Dar fac. Noi am făcut aseară o mare performanţă, una dintre cele mai mari de când sunt în fotbal. Am bătut o echipă care pe toate posturile au mai buni jucători decât noi. Pe toate sunt… şi în atac, şi în apărare. Ei au toţi jucătorii, pe toate posturile, mai buni decât jucătorii noştri. Şi noi am bătut-o, îţi dai seama ce mare performanţă am făcut (n.r. a început să se amuze)? E mare performanţă, îţi dai seama?„, a declarat Gigi Becali la Palat.