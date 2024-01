"Hai să fac o ironie!" Gigi Becali nu l-a iertat pe Mihai Rotaru şi s-a amuzat copios după Universitatea Craiova - FCSB 0-3 - Antena Sport

Reclamă

„Hai să fac şi aşa o mică ironie… am zis să nu mai fac, ca să nu se supere Dumnezeu pe mine. Dar fac. Noi am făcut aseară o mare performanţă, una dintre cele mai mari de când sunt în fotbal. Am bătut o echipă care pe toate posturile au mai buni jucători decât noi. Pe toate sunt… şi în atac, şi în apărare. Ei au toţi jucătorii, pe toate posturile, mai buni decât jucătorii noştri. Şi noi am bătut-o, îţi dai seama ce mare performanţă am făcut (n.r. a început să se amuze)? E mare performanţă, îţi dai seama?„, a declarat Gigi Becali la Palat.

Darius Olaru a deschis scorul în Bănie, în minutul 45+8. Căpitanul FCSB-ului a ajuns la 14 reuşite stagionale. Imediat după pauză a marcat şi Florinel Coman (50). Pe final a înscris şi David Miculescu (83). Acelaşi rezultat, 3-0, a fost înregistrat şi în meciul tur.

Mihai Rotaru avea așteptări mari de la Universitatea Craiova, înainte de meciul cu FCSB

Patronul oltenilor le ceruse jucătorilor lui Ivaylo Petev trebuie să demonstreze motivul pentru care anumite persoane consideră că Universitatea Craiova are cel mai bun lot din România.

Totodată, Mihai Rotaru a spus că jucătorii trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga duelul cu liderul Ligii 1, FCSB.

„Noi am făcut o analiză acuma, ce facem. Și avem un plan pentru ceea ce va urma pe termen scurt. Pentru că acuma noi avem meciul cu FCSB.

Trebuie să murim pe teren la acest meci, adică trebuie să câștigăm. Trebuie să arătăm de ce foarte mulți consideră că avem cel mai bun lot din România. De ce nu arătăm în teren acest lucru? Ăsta este proiectul nostru pe termen foarte scurt. El asta face întotdeauna. Nu îmi transmite mie că vrea să bage jucătorii, că asta ar însemna că nu poate să îi bage. Nu! A spus că avem nevoie de jucători care să aibă foame. Noi toți suntem de acord cu asta”, a spus Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

