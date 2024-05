„Și când stă pe loc înscrie!” Florinel Coman, dedicații pe bandă rulantă la petrecerea de titlu a FCSB-ului - Antena Sport

Și la parada din București, Florinel Coman a făcut show. Vedeta roș-albaștrilor a început să cânte alături de suporterii prezenți în fața Ateneului Român.

După meciul cu CFR Cluj, Gigi Becali a dezvăluit că Florinel Coman va rămâne la FCSB pentru a ajuta echipa să se califice în grupele unei competiții europene. „Mbappe” va fi ulterior transferat de arabii de la Al-Duhail, care au venit în urmă cu câteva zile să negocieze mutarea la palatul patronului roș-albaștrilor.

Florinel Coman, anunţ despre viitorul său după ce a primit medalia de campion

Florinel Coman a făcut un anunţ despre viitorul său după ce a primit medalia de campion. Florinel Coman a spus că mai multe detalii poate da Gigi Becali. Totuşi, Coman a spus că speră ca fanii FCSB-ul să îl mai vadă jucând pentru noua campioană a României.

Florinel Coman a făcut dezvăluiri şi din interiorul FCSB. Coman a spus că a cântat pe drumul spre stadion şi s-a arătat impresionat de cei peste 54 de mii de fani prezenţi pe Arena Naţională.

„De la duhovnicul meu, mi-a făcut-o special pentru mine. A fost superb, am cântat pe drum până la stadion. A fost ceva de vis. Pe teren ne-am bucurat, a fost ok. Am venit să jucăm de plăcere cu 54 de mii de oameni care au venit să vadă festivitatea de premiere. Eu sunt în urmă cu petrecerea, am fost şi plecat. Eu m-am refăcut, şi băieţii sunt refăcuţi. Ne-am odihnit 3-4 zile. A fost un meci plăcut.

Nu ştiu. Sper să mă mai vadă. A ieşit patronul şi v-a spus, a stat la negocieri. Eu sunt campionul României, nu v-a exista dezamăgirea. Am şi eu liber 3-4 zile, să văd unde duc fetiţa. După aceea reiau antrenamentele şi aştept convocarea”, a spus Florinel Coman la digisport.ro.